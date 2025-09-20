https://ria.ru/20250920/vsu-2043117951.html

Штурмовики ГУР блокированы на Запорожском направлении, рассказал боец

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 20 сен - РИА Новости. Воздушно-десантные войска ВС РФ блокировали логистику 128-й отдельно штурмовой бригады ГУР Украины, оставив их без продовольствия, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг". "Мы полностью блокировали им (ГУР ВСУ - ред.) логистику. Есть даже точки, места и участки, которые, даже по нашим достоверным сведениям, где находится еще подразделение ГУР - 128-й отдельно штурмовой бригады, которым не то, что уже нечего пить, они пьют свою мочу. И это как бы все реально. И расклад такой, что просто всему свое время", - сказал командир. Он добавил, что за две недели до блокирования логистики по запорожскому направлению к позициям подразделения ГУР Украины к ним приезжало от четырех до пяти автомобилей с провизией в сумерки. На сегодняшний день пополняет припасы штурмовых подразделений ГУР ВСУ лишь одна машина раз в три дня, уточнил военный.

