Штурмовики ГУР блокированы на Запорожском направлении, рассказал боец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 20.09.2025
Штурмовики ГУР блокированы на Запорожском направлении, рассказал боец
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 20 сен - РИА Новости. Воздушно-десантные войска ВС РФ блокировали логистику 128-й отдельно штурмовой бригады ГУР Украины, оставив их без продовольствия, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг". "Мы полностью блокировали им (ГУР ВСУ - ред.) логистику. Есть даже точки, места и участки, которые, даже по нашим достоверным сведениям, где находится еще подразделение ГУР - 128-й отдельно штурмовой бригады, которым не то, что уже нечего пить, они пьют свою мочу. И это как бы все реально. И расклад такой, что просто всему свое время", - сказал командир. Он добавил, что за две недели до блокирования логистики по запорожскому направлению к позициям подразделения ГУР Украины к ним приезжало от четырех до пяти автомобилей с провизией в сумерки. На сегодняшний день пополняет припасы штурмовых подразделений ГУР ВСУ лишь одна машина раз в три дня, уточнил военный.
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 20 сен - РИА Новости. Воздушно-десантные войска ВС РФ блокировали логистику 128-й отдельно штурмовой бригады ГУР Украины, оставив их без продовольствия, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг".
"Мы полностью блокировали им (ГУР ВСУ - ред.) логистику. Есть даже точки, места и участки, которые, даже по нашим достоверным сведениям, где находится еще подразделение ГУР - 128-й отдельно штурмовой бригады, которым не то, что уже нечего пить, они пьют свою мочу. И это как бы все реально. И расклад такой, что просто всему свое время", - сказал командир.
Он добавил, что за две недели до блокирования логистики по запорожскому направлению к позициям подразделения ГУР Украины к ним приезжало от четырех до пяти автомобилей с провизией в сумерки.
На сегодняшний день пополняет припасы штурмовых подразделений ГУР ВСУ лишь одна машина раз в три дня, уточнил военный.
