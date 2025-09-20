https://ria.ru/20250920/vs-2043156006.html
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 20.09.2025
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T12:12:00+03:00
2025-09-20T12:12:00+03:00
2025-09-20T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке министерства.
россия
украина
