ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 20.09.2025 (обновлено: 14:37 20.09.2025)
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 20.09.2025
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило... РИА Новости, 20.09.2025
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке министерства.
россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, разрабатывавшим ОТК "Сапсан"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке министерства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
ВС России освободили Березовое в Днепропетровской области
Вчера, 12:09
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
