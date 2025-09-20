https://ria.ru/20250920/vs-2043156006.html

ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 20.09.2025

ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T12:12:00+03:00

2025-09-20T12:12:00+03:00

2025-09-20T14:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250920/vs-2043155293.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, безопасность