В ВОЗ назвали основные причины смертности в России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Большая часть смертей в России связана с заболеваниями сердца, сосудов, злокачественными новообразованиями и сахарным диабетом, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев."Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80 процентов всех смертей в стране", — сказал он в интервью агентству.Важно помнить о факторах риска, которые способствуют развитию этих заболеваний, указал глава офиса."Это злоупотребление алкоголем, табакокурение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Все это способствует и значительно влияет на заболевания и смертность", — подчеркнул Бердыклычев.

