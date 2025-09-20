Рейтинг@Mail.ru
В ВОЗ назвали основные причины смертности в России - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 20.09.2025 (обновлено: 15:19 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/voz-2043140417.html
В ВОЗ назвали основные причины смертности в России
В ВОЗ назвали основные причины смертности в России - РИА Новости, 20.09.2025
В ВОЗ назвали основные причины смертности в России
Большая часть смертей в России связана с заболеваниями сердца, сосудов, злокачественными новообразованиями и сахарным диабетом, заявил РИА Новости глава офиса... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:51:00+03:00
2025-09-20T15:19:00+03:00
общество
россия
москва
батыр бердыклычев
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110908_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_2ec48ae51d08cbcc38c1bda38f88056f.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Большая часть смертей в России связана с заболеваниями сердца, сосудов, злокачественными новообразованиями и сахарным диабетом, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев."Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80 процентов всех смертей в стране", — сказал он в интервью агентству.Важно помнить о факторах риска, которые способствуют развитию этих заболеваний, указал глава офиса."Это злоупотребление алкоголем, табакокурение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Все это способствует и значительно влияет на заболевания и смертность", — подчеркнул Бердыклычев.
https://ria.ru/20250410/vrach-2010364811.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110908_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9268cfa5d8a7d9d3e567223f1cb200f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, батыр бердыклычев, воз
Общество, Россия, Москва, Батыр Бердыклычев, ВОЗ
В ВОЗ назвали основные причины смертности в России

Большая часть смертей в России связана с заболеваниями сердца и сосудов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Большая часть смертей в России связана с заболеваниями сердца, сосудов, злокачественными новообразованиями и сахарным диабетом, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.
"Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80 процентов всех смертей в стране", — сказал он в интервью агентству.
Важно помнить о факторах риска, которые способствуют развитию этих заболеваний, указал глава офиса.
"Это злоупотребление алкоголем, табакокурение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Все это способствует и значительно влияет на заболевания и смертность", — подчеркнул Бердыклычев.
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Врач назвала признаки сахарного диабета
10 апреля, 03:08
 
ОбществоРоссияМоскваБатыр БердыклычевВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала