Рейтинг@Mail.ru
В ВОЗ рассказали о пользе перевода сотрудников на удаленку - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/voz-2043139311.html
В ВОЗ рассказали о пользе перевода сотрудников на удаленку
В ВОЗ рассказали о пользе перевода сотрудников на удаленку - РИА Новости, 20.09.2025
В ВОЗ рассказали о пользе перевода сотрудников на удаленку
Перевод сотрудников на удаленку может быть полезным инструментом в периоды обострения гриппа или респираторных инфекций, но это решение всегда остается на... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:45:00+03:00
2025-09-20T09:45:00+03:00
общество
москва
батыр бердыклычев
воз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_17c826b809b35834c32528d1b3721168.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Перевод сотрудников на удаленку может быть полезным инструментом в периоды обострения гриппа или респираторных инфекций, но это решение всегда остается на усмотрение работодателя, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев. "Здесь нет однозначной рекомендации. Надо сказать, что удаленная работа может быть полезным инструментом в периоды высокой активности гриппа или респираторных инфекций. Но это не значит, что это обязательно необходимо вводить везде и всегда. Основная цель этого инструмента состоит в том, чтобы снизить риск передачи инфекции, защитить наиболее уязвимых людей и обеспечить бесперебойную работу ключевых служб. Здесь каждая организация должна оценивать собственную ситуацию", - сказал он в интервью агентству. Если в организации отмечается много случаев заболевания и если сотрудники часто контактируют с группами высокого риска, то временная удаленная работа может быть оправданной профилактической мерой, пояснил глава офиса ВОЗ. "Но также надо помнить, что достаточно простые меры также могут быть эффективными. Это оставаться дома людям с симптомами гриппа или ОРВИ, обеспечивать хорошую вентиляцию в помещениях, носить маски в многолюдных помещениях и, конечно, пропагандировать вакцинацию. Здесь, наверное, самое важное — это гибкость и способность работодателя адаптировать условия работы при высоком уровне заболеваемости", - подчеркнул Бердыклычев.
https://ria.ru/20250920/voz-2043134621.html
https://ria.ru/20250920/voz-2043137894.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_336:0:4688:3264_1920x0_80_0_0_a9260439c122c1a8cbdd084ad143c68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, батыр бердыклычев, воз, в мире
Общество, Москва, Батыр Бердыклычев, ВОЗ, В мире
В ВОЗ рассказали о пользе перевода сотрудников на удаленку

Бердыклычев: перевод сотрудников на удаленку полезен в периоды обострения гриппа

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Перевод сотрудников на удаленку может быть полезным инструментом в периоды обострения гриппа или респираторных инфекций, но это решение всегда остается на усмотрение работодателя, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.
"Здесь нет однозначной рекомендации. Надо сказать, что удаленная работа может быть полезным инструментом в периоды высокой активности гриппа или респираторных инфекций. Но это не значит, что это обязательно необходимо вводить везде и всегда. Основная цель этого инструмента состоит в том, чтобы снизить риск передачи инфекции, защитить наиболее уязвимых людей и обеспечить бесперебойную работу ключевых служб. Здесь каждая организация должна оценивать собственную ситуацию", - сказал он в интервью агентству.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
ВОЗ рассказала о ситуации с COVID-19 в России
Вчера, 09:04
Если в организации отмечается много случаев заболевания и если сотрудники часто контактируют с группами высокого риска, то временная удаленная работа может быть оправданной профилактической мерой, пояснил глава офиса ВОЗ.
"Но также надо помнить, что достаточно простые меры также могут быть эффективными. Это оставаться дома людям с симптомами гриппа или ОРВИ, обеспечивать хорошую вентиляцию в помещениях, носить маски в многолюдных помещениях и, конечно, пропагандировать вакцинацию. Здесь, наверное, самое важное — это гибкость и способность работодателя адаптировать условия работы при высоком уровне заболеваемости", - подчеркнул Бердыклычев.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В ВОЗ заявили, что организация всегда открыта для США
Вчера, 09:32
 
ОбществоМоскваБатыр БердыклычевВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала