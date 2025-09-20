https://ria.ru/20250920/voz-2043137894.html

В ВОЗ заявили, что организация всегда открыта для США

В ВОЗ заявили, что организация всегда открыта для США - РИА Новости, 20.09.2025

В ВОЗ заявили, что организация всегда открыта для США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) всегда открыта для США, если американцы решат вернуться, заявил РИА Новости глава офиса организации в Москве Батыр... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T09:32:00+03:00

2025-09-20T09:32:00+03:00

2025-09-20T09:32:00+03:00

в мире

сша

москва

батыр бердыклычев

дональд трамп

воз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) всегда открыта для США, если американцы решат вернуться, заявил РИА Новости глава офиса организации в Москве Батыр Бердыклычев. Президент США Дональд Трамп в начале 2025 года подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. "Что касается будущего, я бы сказал, что мы всегда высоко ценим сотрудничество абсолютно со всеми странами без исключения, потому что сильная глобальная система здравоохранения зависит от участия всех стран. Конечно, такой большой партнер, как Соединенные Штаты, также должны и могут играть роль. Поэтому наша дверь всегда открыта", - сказал он в беседе с агентством. Выход Соединенных Штатов из ВОЗ создал определенные сложности и неопределенность в плане финансирования некоторых программ и глобальной солидарности, отметил Бердыклычев. "Но в то же время каждый кризис, согласно китайской пословице, открывает новые возможности. Сейчас мы работаем в условиях сокращенного финансирования. В этих условиях мы фокусируемся на более рациональном использовании ресурсов за счет оптимизации наших операций, предотвращения дублирования и оказания приоритетной поддержки наиболее уязвимым группам населения. Мы в настоящее время уделяем внимание трем направлениям. Это сдерживание расходов, мобилизация ресурсов и пересмотр приоритетов", - добавил он.

https://ria.ru/20250920/voz-2043134621.html

https://ria.ru/20250920/voz-2043135834.html

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, батыр бердыклычев, дональд трамп, воз