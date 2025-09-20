Рейтинг@Mail.ru
В ВОЗ заявили, что организация всегда открыта для США - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/voz-2043137894.html
В ВОЗ заявили, что организация всегда открыта для США
В ВОЗ заявили, что организация всегда открыта для США - РИА Новости, 20.09.2025
В ВОЗ заявили, что организация всегда открыта для США
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) всегда открыта для США, если американцы решат вернуться, заявил РИА Новости глава офиса организации в Москве Батыр... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:32:00+03:00
2025-09-20T09:32:00+03:00
в мире
сша
москва
батыр бердыклычев
дональд трамп
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) всегда открыта для США, если американцы решат вернуться, заявил РИА Новости глава офиса организации в Москве Батыр Бердыклычев. Президент США Дональд Трамп в начале 2025 года подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. "Что касается будущего, я бы сказал, что мы всегда высоко ценим сотрудничество абсолютно со всеми странами без исключения, потому что сильная глобальная система здравоохранения зависит от участия всех стран. Конечно, такой большой партнер, как Соединенные Штаты, также должны и могут играть роль. Поэтому наша дверь всегда открыта", - сказал он в беседе с агентством. Выход Соединенных Штатов из ВОЗ создал определенные сложности и неопределенность в плане финансирования некоторых программ и глобальной солидарности, отметил Бердыклычев. "Но в то же время каждый кризис, согласно китайской пословице, открывает новые возможности. Сейчас мы работаем в условиях сокращенного финансирования. В этих условиях мы фокусируемся на более рациональном использовании ресурсов за счет оптимизации наших операций, предотвращения дублирования и оказания приоритетной поддержки наиболее уязвимым группам населения. Мы в настоящее время уделяем внимание трем направлениям. Это сдерживание расходов, мобилизация ресурсов и пересмотр приоритетов", - добавил он.
https://ria.ru/20250920/voz-2043134621.html
https://ria.ru/20250920/voz-2043135834.html
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c48efdedadf2ae8a04f96783379df4d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, батыр бердыклычев, дональд трамп, воз
В мире, США, Москва, Батыр Бердыклычев, Дональд Трамп, ВОЗ
В ВОЗ заявили, что организация всегда открыта для США

Бердыклычев заявил, что ВОЗ всегда открыта для США, если они решат вернуться

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) всегда открыта для США, если американцы решат вернуться, заявил РИА Новости глава офиса организации в Москве Батыр Бердыклычев.
Президент США Дональд Трамп в начале 2025 года подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
ВОЗ рассказала о ситуации с COVID-19 в России
Вчера, 09:04
"Что касается будущего, я бы сказал, что мы всегда высоко ценим сотрудничество абсолютно со всеми странами без исключения, потому что сильная глобальная система здравоохранения зависит от участия всех стран. Конечно, такой большой партнер, как Соединенные Штаты, также должны и могут играть роль. Поэтому наша дверь всегда открыта", - сказал он в беседе с агентством.
Выход Соединенных Штатов из ВОЗ создал определенные сложности и неопределенность в плане финансирования некоторых программ и глобальной солидарности, отметил Бердыклычев.
"Но в то же время каждый кризис, согласно китайской пословице, открывает новые возможности. Сейчас мы работаем в условиях сокращенного финансирования. В этих условиях мы фокусируемся на более рациональном использовании ресурсов за счет оптимизации наших операций, предотвращения дублирования и оказания приоритетной поддержки наиболее уязвимым группам населения. Мы в настоящее время уделяем внимание трем направлениям. Это сдерживание расходов, мобилизация ресурсов и пересмотр приоритетов", - добавил он.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В ВОЗ оценили планы России по росту средней продолжительности жизни
Вчера, 09:17
 
В миреСШАМоскваБатыр БердыклычевДональд ТрампВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала