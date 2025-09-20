https://ria.ru/20250920/voentorg-2043124734.html

Следователь отказался отпускать на СВО обвиняемого по делу "Военторга"

2025-09-20T06:25:00+03:00

происшествия

россия

военторг

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир павлов

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следователь отказался отпускать из СИЗО на СВО бывшего топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрия Громова, обвиняемого по делу о хищениях "Военторгом" на госконтрактах для нужд Минобороны России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела.Как ранее узнало агентство из судебных материалов, Громов из СИЗО заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ."Следователь отказался удовлетворять ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Громова и отмене меры пресечения в связи с подписанием контракта. Громов находится в изоляторе в Москве", - рассказал собеседник агентства.В рамках дела в СИЗО ранее были определены бывший топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрий Громов, экс-руководитель "Военторга" Владимир Павлов, Тимур Исаков и Сергея Тетруашвили, под домашним арестом находятся Дмитрий Комлев и фигурант по фамилии Навроцкий. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, представители АО "Дзержинская швейная фабрика "Русь" совместно с иными лицами при исполнении государственных контрактов путем обмана относительно реальной стоимости поставляемых товаров реализовали их по завышенной стоимости министерству обороны РФ.Как указано на сайте фабрики, её заказчиками являются не только Минобороны, но также МВД, ФТС, ФСИН и МЧС.Руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками в период с 2019 по 2022 год продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и так далее) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.

происшествия, россия, военторг, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир павлов