https://ria.ru/20250920/voennye-2043108773.html

В США погибли двое польских военных

В США погибли двое польских военных - РИА Новости, 20.09.2025

В США погибли двое польских военных

Двое польских военных погибли во время парашютных учений в США, сообщает генеральное командование родов Вооруженных сил республики. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T00:32:00+03:00

2025-09-20T00:32:00+03:00

2025-09-20T00:32:00+03:00

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/111878/17/1118781785_0:111:2001:1236_1920x0_80_0_0_fdbbc19570724a2c02864d4704c4ee21.jpg

ВАРШАВА, 20 сен - РИА Новости. Двое польских военных погибли во время парашютных учений в США, сообщает генеральное командование родов Вооруженных сил республики. "С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 сентября 2025 года во время ночных парашютных учений в США произошел трагический несчастный случай, в результате которого погибли двое бойцов специальных войск", - говорится в сообщении. Причины произошедшего являются "предметом расследования, которое проводит специальная комиссия, созданная для выяснения обстоятельств этого трагического события", - добавили военные.

https://ria.ru/20250918/nato-2042618882.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша