В США погибли двое польских военных
00:32 20.09.2025
В США погибли двое польских военных
Двое польских военных погибли во время парашютных учений в США, сообщает генеральное командование родов Вооруженных сил республики.
ВАРШАВА, 20 сен - РИА Новости. Двое польских военных погибли во время парашютных учений в США, сообщает генеральное командование родов Вооруженных сил республики. "С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 сентября 2025 года во время ночных парашютных учений в США произошел трагический несчастный случай, в результате которого погибли двое бойцов специальных войск", - говорится в сообщении. Причины произошедшего являются "предметом расследования, которое проводит специальная комиссия, созданная для выяснения обстоятельств этого трагического события", - добавили военные.
В США погибли двое польских военных

В США во время парашютных учений погибли два двое польских военных

ВАРШАВА, 20 сен - РИА Новости. Двое польских военных погибли во время парашютных учений в США, сообщает генеральное командование родов Вооруженных сил республики.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 сентября 2025 года во время ночных парашютных учений в США произошел трагический несчастный случай, в результате которого погибли двое бойцов специальных войск", - говорится в сообщении.
Причины произошедшего являются "предметом расследования, которое проводит специальная комиссия, созданная для выяснения обстоятельств этого трагического события", - добавили военные.
