В США погибли двое польских военных
2025-09-20T00:32:00+03:00
ВАРШАВА, 20 сен - РИА Новости. Двое польских военных погибли во время парашютных учений в США, сообщает генеральное командование родов Вооруженных сил республики. "С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 сентября 2025 года во время ночных парашютных учений в США произошел трагический несчастный случай, в результате которого погибли двое бойцов специальных войск", - говорится в сообщении. Причины произошедшего являются "предметом расследования, которое проводит специальная комиссия, созданная для выяснения обстоятельств этого трагического события", - добавили военные.
