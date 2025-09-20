https://ria.ru/20250920/vlasti-2043160198.html

Власти Махачкалы призвали жителей не пить воду из-под крана

Власти Махачкалы призвали жителей не пить воду из-под крана

МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Загрязняющие вещества могли попасть в сети водоснабжения в Махачкале в результате обильных осадков, в связи с этим местным жителям стоит воздержаться от употребления воды из-под крана, сообщает администрация города. В пятницу из-за продолжительного дождя в Махачкале оказались затоплены улицы, в том числе в центральной части города. Дороги залило водой, из-за чего вечером в городе образовались сильные пробки. В мэрии сообщали, что городские службы работают в усиленном режиме. Подтопления улиц произошли и на других территориях республики, в частности в Каспийске и Избербаше. "Уважаемые жители Махачкалы! В связи с обильными осадками и возникшими подтоплениями, которые затронули ряд районов города, возможно нарушение герметичности сетей водоснабжения и попадание загрязняющих веществ, настоятельно просим вас воздержаться от употребления воды из-под крана", – говорится в Telegram-канале городской администрации. Для питья и бытовых нужд горожан просят использовать бутилированную или кипяченую воду. Врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов в субботу сообщил в своем Telegram-канале, что все городские службы, в частности коммунальные и спасательные, работают непрерывно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии. "Сегодня ранним утром я лично оценил обстановку в наиболее сложных, критических точках. По результатам выездного оперштаба были даны указания по усилению мер там, где это требуется, в первую очередь для оказания помощи всем, кто в ней нуждается. Мы не прекращаем работу ни на минуту. Процесс восстановления идет", – написал Салавов.

