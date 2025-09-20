https://ria.ru/20250920/vlasti-2043160198.html
Власти Махачкалы призвали жителей не пить воду из-под крана
Власти Махачкалы призвали жителей не пить воду из-под крана - РИА Новости, 20.09.2025
Власти Махачкалы призвали жителей не пить воду из-под крана
Загрязняющие вещества могли попасть в сети водоснабжения в Махачкале в результате обильных осадков, в связи с этим местным жителям стоит воздержаться от... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T12:41:00+03:00
2025-09-20T12:41:00+03:00
2025-09-20T12:41:00+03:00
происшествия
махачкала
каспийск
избербаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028317234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a3cdce70ef121414824e78ddf7bba90.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Загрязняющие вещества могли попасть в сети водоснабжения в Махачкале в результате обильных осадков, в связи с этим местным жителям стоит воздержаться от употребления воды из-под крана, сообщает администрация города. В пятницу из-за продолжительного дождя в Махачкале оказались затоплены улицы, в том числе в центральной части города. Дороги залило водой, из-за чего вечером в городе образовались сильные пробки. В мэрии сообщали, что городские службы работают в усиленном режиме. Подтопления улиц произошли и на других территориях республики, в частности в Каспийске и Избербаше. "Уважаемые жители Махачкалы! В связи с обильными осадками и возникшими подтоплениями, которые затронули ряд районов города, возможно нарушение герметичности сетей водоснабжения и попадание загрязняющих веществ, настоятельно просим вас воздержаться от употребления воды из-под крана", – говорится в Telegram-канале городской администрации. Для питья и бытовых нужд горожан просят использовать бутилированную или кипяченую воду. Врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов в субботу сообщил в своем Telegram-канале, что все городские службы, в частности коммунальные и спасательные, работают непрерывно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии. "Сегодня ранним утром я лично оценил обстановку в наиболее сложных, критических точках. По результатам выездного оперштаба были даны указания по усилению мер там, где это требуется, в первую очередь для оказания помощи всем, кто в ней нуждается. Мы не прекращаем работу ни на минуту. Процесс восстановления идет", – написал Салавов.
https://ria.ru/20241122/makhachkala-1985237385.html
https://ria.ru/20250415/mahachkala-2011363152.html
махачкала
каспийск
избербаш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028317234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0f2d36fbdac13bf8498da11727706fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, каспийск, избербаш
Происшествия, Махачкала, Каспийск, Избербаш
Власти Махачкалы призвали жителей не пить воду из-под крана
Жителей Махачкалы призвали не пить воду из-под крана из-за подтоплений
МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Загрязняющие вещества могли попасть в сети водоснабжения в Махачкале в результате обильных осадков, в связи с этим местным жителям стоит воздержаться от употребления воды из-под крана, сообщает администрация города.
В пятницу из-за продолжительного дождя в Махачкале
оказались затоплены улицы, в том числе в центральной части города. Дороги залило водой, из-за чего вечером в городе образовались сильные пробки. В мэрии сообщали, что городские службы работают в усиленном режиме. Подтопления улиц произошли и на других территориях республики, в частности в Каспийске
и Избербаше
.
"Уважаемые жители Махачкалы! В связи с обильными осадками и возникшими подтоплениями, которые затронули ряд районов города, возможно нарушение герметичности сетей водоснабжения и попадание загрязняющих веществ, настоятельно просим вас воздержаться от употребления воды из-под крана", – говорится в Telegram-канале городской администрации.
Для питья и бытовых нужд горожан просят использовать бутилированную или кипяченую воду.
Врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов в субботу сообщил в своем Telegram-канале, что все городские службы, в частности коммунальные и спасательные, работают непрерывно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии.
"Сегодня ранним утром я лично оценил обстановку в наиболее сложных, критических точках. По результатам выездного оперштаба были даны указания по усилению мер там, где это требуется, в первую очередь для оказания помощи всем, кто в ней нуждается. Мы не прекращаем работу ни на минуту. Процесс восстановления идет", – написал Салавов.