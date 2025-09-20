Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили включать в меню ресторанов безалкогольное вино - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:29 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/vino-2043122490.html
В Госдуме предложили включать в меню ресторанов безалкогольное вино
В Госдуме предложили включать в меню ресторанов безалкогольное вино - РИА Новости, 20.09.2025
В Госдуме предложили включать в меню ресторанов безалкогольное вино
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести норму, рекомендующую заведениям общепита, РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T05:29:00+03:00
2025-09-20T05:29:00+03:00
общество
россия
борис чернышов (депутат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести норму, рекомендующую заведениям общепита, имеющим лицензию на алкоголь, включать в свое постоянное меню безалкогольное вино, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Вице-спикер Госдумы отметил, что в настоящее время граждане, которые по тем или иным причинам воздерживаются от употребления алкогольных напитков, зачастую сталкиваются с отсутствием в меню полноценной альтернативы, что создает для них психологический дискомфорт в ситуациях коллективных посещений ресторанов, баров, кафе, вынуждая либо оправдываться, либо поддаваться социальному давлению. "Прошу Вас проработать вопрос о введении нормы, рекомендующей заведениям общественного питания, имеющим в своей лицензии право на оборот алкогольной продукции (в частности, вина), включать в постоянный ассортимент своего меню качественные безалкогольные аналоги вина. В качестве пилотной инициативы эту рекомендацию можно адресовать заведениям в городах-миллионниках, где сложился наиболее широкий и разнообразный рынок общественного питания", - сказано в документе. Отмечается, что данная мера позволит не только снизить потребление алкоголя, предоставив гражданам широкий и равноправный выбор, но и избавить людей от необходимости объяснять причину отказа от алкоголя, нивелируя социальное давление, а также станет стимулированием рынка к производству и предложению качественных безалкогольных продуктов отечественного производства. "Речь не о запрете алкоголя. Речь о расширении выбора. Чтобы рядом с бокалом вина в меню стоял такой же красивый и вкусный безалкогольный вариант. А еще это станет толчком для отечественных производителей создавать качественные продукты в этом сегменте", - пояснил Чернышов РИА Новости.
https://ria.ru/20250920/nalogi-2043116842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, борис чернышов (депутат)
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат)
В Госдуме предложили включать в меню ресторанов безалкогольное вино

Чернышов предложил ввести норму, включающую безалкогольное вино в меню заведений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести норму, рекомендующую заведениям общепита, имеющим лицензию на алкоголь, включать в свое постоянное меню безалкогольное вино, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы отметил, что в настоящее время граждане, которые по тем или иным причинам воздерживаются от употребления алкогольных напитков, зачастую сталкиваются с отсутствием в меню полноценной альтернативы, что создает для них психологический дискомфорт в ситуациях коллективных посещений ресторанов, баров, кафе, вынуждая либо оправдываться, либо поддаваться социальному давлению.
"Прошу Вас проработать вопрос о введении нормы, рекомендующей заведениям общественного питания, имеющим в своей лицензии право на оборот алкогольной продукции (в частности, вина), включать в постоянный ассортимент своего меню качественные безалкогольные аналоги вина. В качестве пилотной инициативы эту рекомендацию можно адресовать заведениям в городах-миллионниках, где сложился наиболее широкий и разнообразный рынок общественного питания", - сказано в документе.
Отмечается, что данная мера позволит не только снизить потребление алкоголя, предоставив гражданам широкий и равноправный выбор, но и избавить людей от необходимости объяснять причину отказа от алкоголя, нивелируя социальное давление, а также станет стимулированием рынка к производству и предложению качественных безалкогольных продуктов отечественного производства.
"Речь не о запрете алкоголя. Речь о расширении выбора. Чтобы рядом с бокалом вина в меню стоял такой же красивый и вкусный безалкогольный вариант. А еще это станет толчком для отечественных производителей создавать качественные продукты в этом сегменте", - пояснил Чернышов РИА Новости.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Госдуме предупредили о необходимости заплатить имущественные налоги
03:34
 
ОбществоРоссияБорис Чернышов (депутат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала