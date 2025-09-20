https://ria.ru/20250920/vilfand-2043124965.html
Вильфанд рассказал о резком похолодании в ЦФО
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Резкое похолодание сразу на 15 градусов после аномально теплой погоды ожидается в середине следующей недели на северной половине Центрального федерального округа, включая Москву, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, повышение температуры до июльских значений ожидается в Центральной России на выходных и в начале следующей недели. "Заметно изменится температурный фон в среду. Температура воздуха в Москве будет уже около 15 градусов, и начиная с четверга гораздо более заметное понижение температуры, просто похолодание, я бы сказал… С понедельника к четвергу на 15 градусов температура понизится", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что с четверга и до конца следующей недели в центре европейской части России ночные температуры будут в диапазоне от 1 до 6 градусов, дневные — от 8 до 13. Синоптик отметил, что июльская погода в начале недели за 2-3 дня сменится октябрьской, температура будет ниже нормы на 2-3 градуса. "Но это касается Москвы и северных регионов Центрального федерального округа, на юге по-прежнему тепло, там температуры будут около 20 градусов", - добавил Вильфанд.
