Финский президент Александр Стубб признал, что Евросоюз не намерен учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Финский президент Александр Стубб признал, что Евросоюз не намерен учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины."Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом", — заявил Стубб.В интервью изданию The Guardian Стубб заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, но подчеркнул, что у России якобы не будет права вето в отношении их формата.Отвечая на вопрос издания о том, означают ли эти гарантии готовность европейских стран участвовать в потенциальной военной эскалации на Украине, Стубб добавил, что в этом и заключается суть гарантий безопасности. Гарантии безопасности для КиеваПо итогам прошедшей в сентябре в Париже встречи участников так называемой коалиции желающих 26 стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня. Как отметила на этой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова, настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус.Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением. При этом Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Три дня спустя президент США провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Президент России, со своей стороны, говорил, что не не исключает возможности встречи с Зеленским — если тот готов к ней, он может приехать в Москву. При этом Путин подчеркивал, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины не может решаться за счет России.В российском внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД называют подстрекательством к продолжению боевых действий.

