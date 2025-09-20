Рейтинг@Mail.ru
В Германии раскрыли, кто на самом деле саботирует мир на Украине - РИА Новости, 20.09.2025
22:39 20.09.2025
В Германии раскрыли, кто на самом деле саботирует мир на Украине
В Германии раскрыли, кто на самом деле саботирует мир на Украине
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Европа всячески препятствует мирному урегулированию на Украине и хочет продлить конфликт любой ценой, заявила депутат бундестага от Левых Севим Дагделен в интервью Berliner Zeitung."Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры", — сказала она.Политик отметила, что европейцы "все чаще воспринимаются на международном уровне как сила, препятствующая мирному урегулированию на Украине", особенно на фоне того, что "США уже сделали первые шаги к переговорам".Ранее второго сентября газета Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы обвинить европейцев в создании препятствий для его мирной инициативы по Украине.В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции.
В Германии раскрыли, кто на самом деле саботирует мир на Украине

Дагделен: Запад показательно препятствует мирному урегулированию на Украине

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Европа всячески препятствует мирному урегулированию на Украине и хочет продлить конфликт любой ценой, заявила депутат бундестага от Левых Севим Дагделен в интервью Berliner Zeitung.
"Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры", — сказала она.
Политик отметила, что европейцы "все чаще воспринимаются на международном уровне как сила, препятствующая мирному урегулированию на Украине", особенно на фоне того, что "США уже сделали первые шаги к переговорам".
Ранее второго сентября газета Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы обвинить европейцев в создании препятствий для его мирной инициативы по Украине.
В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
