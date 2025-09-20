https://ria.ru/20250920/ukraina-2043255696.html
В нацгвардию Украины фиктивно оформляют приближенных Порошенко*
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новый командир 13-й бригады национальной гвардии Украина "Хартия" продолжает присваивать фиктивные звания медийным личностям и приближенным экс-президента Украины Петра Порошенко*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что украинские СМИ стали распространять информацию о том, что на фронте воюет главред украинского издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, он имеет офицерское звание и находится в должности командира взвода БПЛА 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины "Хартия". Однако возникает вопрос, почему человек без боевого опыта сразу назначен на офицерскую должность, добавил он. "Это уже второй "медийный" военнослужащий 13-й бригады, о котором стало известно за последнее время. С приходом в "Хартию" нового комбрига, мы все чаще видим различного рода медийных личностей в ее составе", - сказал представитель силовых структур. Собеседник агентства добавил, что Бутусов ранее был "замечен в симпатиях к бывшему президенту Украины Петру Порошенко*, который, в свою очередь, уличен в попытках присвоить статус "ветеранов" своим приближенным". Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили о назначении в 13-ю бригаду национальной гвардии Украины менеджера-экономиста, бывшего министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка, активного участника "майдана" Павла Шеремета, который незаметно для всех дорос до звания "капитана". В его биографии в открытых источниках ни разу не упоминается о поступлении в ВСУ.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
