https://ria.ru/20250920/ukraina-2043255696.html

В нацгвардию Украины фиктивно оформляют приближенных Порошенко*

В нацгвардию Украины фиктивно оформляют приближенных Порошенко* - РИА Новости, 20.09.2025

В нацгвардию Украины фиктивно оформляют приближенных Порошенко*

Новый командир 13-й бригады национальной гвардии Украина "Хартия" продолжает присваивать фиктивные звания медийным личностям и приближенным экс-президента... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T21:40:00+03:00

2025-09-20T21:40:00+03:00

2025-09-20T21:40:00+03:00

в мире

украина

петр порошенко

юрий бутусов

арсений яценюк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772312820_0:68:2609:1536_1920x0_80_0_0_65e350cf39128fcb45f12f2ff270f295.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новый командир 13-й бригады национальной гвардии Украина "Хартия" продолжает присваивать фиктивные звания медийным личностям и приближенным экс-президента Украины Петра Порошенко*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что украинские СМИ стали распространять информацию о том, что на фронте воюет главред украинского издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, он имеет офицерское звание и находится в должности командира взвода БПЛА 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины "Хартия". Однако возникает вопрос, почему человек без боевого опыта сразу назначен на офицерскую должность, добавил он. "Это уже второй "медийный" военнослужащий 13-й бригады, о котором стало известно за последнее время. С приходом в "Хартию" нового комбрига, мы все чаще видим различного рода медийных личностей в ее составе", - сказал представитель силовых структур. Собеседник агентства добавил, что Бутусов ранее был "замечен в симпатиях к бывшему президенту Украины Петру Порошенко*, который, в свою очередь, уличен в попытках присвоить статус "ветеранов" своим приближенным". Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили о назначении в 13-ю бригаду национальной гвардии Украины менеджера-экономиста, бывшего министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка, активного участника "майдана" Павла Шеремета, который незаметно для всех дорос до звания "капитана". В его биографии в открытых источниках ни разу не упоминается о поступлении в ВСУ.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250911/vsu-2041317625.html

https://ria.ru/20250118/poroshenko-1994380311.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, петр порошенко, юрий бутусов, арсений яценюк, вооруженные силы украины