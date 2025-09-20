Рейтинг@Mail.ru
В нацгвардию Украины фиктивно оформляют приближенных Порошенко* - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/ukraina-2043255696.html
В нацгвардию Украины фиктивно оформляют приближенных Порошенко*
В нацгвардию Украины фиктивно оформляют приближенных Порошенко* - РИА Новости, 20.09.2025
В нацгвардию Украины фиктивно оформляют приближенных Порошенко*
Новый командир 13-й бригады национальной гвардии Украина "Хартия" продолжает присваивать фиктивные звания медийным личностям и приближенным экс-президента... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T21:40:00+03:00
2025-09-20T21:40:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
юрий бутусов
арсений яценюк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772312820_0:68:2609:1536_1920x0_80_0_0_65e350cf39128fcb45f12f2ff270f295.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новый командир 13-й бригады национальной гвардии Украина "Хартия" продолжает присваивать фиктивные звания медийным личностям и приближенным экс-президента Украины Петра Порошенко*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что украинские СМИ стали распространять информацию о том, что на фронте воюет главред украинского издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, он имеет офицерское звание и находится в должности командира взвода БПЛА 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины "Хартия". Однако возникает вопрос, почему человек без боевого опыта сразу назначен на офицерскую должность, добавил он. "Это уже второй "медийный" военнослужащий 13-й бригады, о котором стало известно за последнее время. С приходом в "Хартию" нового комбрига, мы все чаще видим различного рода медийных личностей в ее составе", - сказал представитель силовых структур. Собеседник агентства добавил, что Бутусов ранее был "замечен в симпатиях к бывшему президенту Украины Петру Порошенко*, который, в свою очередь, уличен в попытках присвоить статус "ветеранов" своим приближенным". Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили о назначении в 13-ю бригаду национальной гвардии Украины менеджера-экономиста, бывшего министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка, активного участника "майдана" Павла Шеремета, который незаметно для всех дорос до звания "капитана". В его биографии в открытых источниках ни разу не упоминается о поступлении в ВСУ.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://ria.ru/20250911/vsu-2041317625.html
https://ria.ru/20250118/poroshenko-1994380311.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772312820_24:0:2437:1810_1920x0_80_0_0_713279c539b771f28a91b827497552c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, петр порошенко, юрий бутусов, арсений яценюк, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Петр Порошенко, Юрий Бутусов, Арсений Яценюк, Вооруженные силы Украины
В нацгвардию Украины фиктивно оформляют приближенных Порошенко*

На Украине продолжают присваивать фиктивные звания приближенным Порошенко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко*
Бывший президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новый командир 13-й бригады национальной гвардии Украина "Хартия" продолжает присваивать фиктивные звания медийным личностям и приближенным экс-президента Украины Петра Порошенко*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что украинские СМИ стали распространять информацию о том, что на фронте воюет главред украинского издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, он имеет офицерское звание и находится в должности командира взвода БПЛА 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины "Хартия".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В нацгвардию Украины стали фиктивно оформлять чиновников
11 сентября, 21:47
Однако возникает вопрос, почему человек без боевого опыта сразу назначен на офицерскую должность, добавил он.
"Это уже второй "медийный" военнослужащий 13-й бригады, о котором стало известно за последнее время. С приходом в "Хартию" нового комбрига, мы все чаще видим различного рода медийных личностей в ее составе", - сказал представитель силовых структур.
Собеседник агентства добавил, что Бутусов ранее был "замечен в симпатиях к бывшему президенту Украины Петру Порошенко*, который, в свою очередь, уличен в попытках присвоить статус "ветеранов" своим приближенным".
Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили о назначении в 13-ю бригаду национальной гвардии Украины менеджера-экономиста, бывшего министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка, активного участника "майдана" Павла Шеремета, который незаметно для всех дорос до звания "капитана". В его биографии в открытых источниках ни разу не упоминается о поступлении в ВСУ.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Сотрудники Национальной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Сына Порошенко* признали уклонистом
18 января, 15:53
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоЮрий БутусовАрсений ЯценюкВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала