Зеленский рассказал об украинском экспорте

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами дал понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут в первую очередь морские дроны, которых, по его словам, в стране в избытке, сообщает украинское издание "Обозреватель".
По словам Зеленского, в течение десяти дней будет готов концепт экспорта украинского оружия. Он отметил, что имеются производственные мощности и определенный запас вооружения, при этом имеется недостаток финансирования для производства "ключевых видов оружия".
"Он привел пример морских дронов: Украина может производить их значительно больше, чем нужно собственным войскам. Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта", - цитирует Зеленского украинское издание "Обозреватель" на своем сайте.
Зеленский в пятницу сообщил, что хочет закрыть дыру в финансировании на производство оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое изготавливается на Украине,
Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.