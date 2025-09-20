https://ria.ru/20250920/ukraina-2043242714.html

Зеленский рассказал об украинском экспорте

Зеленский рассказал об украинском экспорте - РИА Новости, 20.09.2025

Зеленский рассказал об украинском экспорте

Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами дал понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут в первую очередь морские дроны, которых, по его... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T20:32:00+03:00

2025-09-20T20:32:00+03:00

2025-09-20T22:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами дал понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут в первую очередь морские дроны, которых, по его словам, в стране в избытке, сообщает украинское издание "Обозреватель". По словам Зеленского, в течение десяти дней будет готов концепт экспорта украинского оружия. Он отметил, что имеются производственные мощности и определенный запас вооружения, при этом имеется недостаток финансирования для производства "ключевых видов оружия". "Он привел пример морских дронов: Украина может производить их значительно больше, чем нужно собственным войскам. Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта", - цитирует Зеленского украинское издание "Обозреватель" на своем сайте. Зеленский в пятницу сообщил, что хочет закрыть дыру в финансировании на производство оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое изготавливается на Украине, Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.

https://ria.ru/20250920/vsu-2043214066.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины