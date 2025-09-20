Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 20.09.2025 (обновлено: 22:49 20.09.2025)
Зеленский рассказал об украинском экспорте
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами дал понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут в первую очередь морские дроны, которых, по его словам, в стране в избытке, сообщает украинское издание "Обозреватель". По словам Зеленского, в течение десяти дней будет готов концепт экспорта украинского оружия. Он отметил, что имеются производственные мощности и определенный запас вооружения, при этом имеется недостаток финансирования для производства "ключевых видов оружия". "Он привел пример морских дронов: Украина может производить их значительно больше, чем нужно собственным войскам. Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта", - цитирует Зеленского украинское издание "Обозреватель" на своем сайте. Зеленский в пятницу сообщил, что хочет закрыть дыру в финансировании на производство оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое изготавливается на Украине, Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами дал понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут в первую очередь морские дроны, которых, по его словам, в стране в избытке, сообщает украинское издание "Обозреватель".
По словам Зеленского, в течение десяти дней будет готов концепт экспорта украинского оружия. Он отметил, что имеются производственные мощности и определенный запас вооружения, при этом имеется недостаток финансирования для производства "ключевых видов оружия".
"Он привел пример морских дронов: Украина может производить их значительно больше, чем нужно собственным войскам. Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта", - цитирует Зеленского украинское издание "Обозреватель" на своем сайте.
Зеленский в пятницу сообщил, что хочет закрыть дыру в финансировании на производство оружия за счет так называемого управляемого экспорта некоторых видов вооружения, которое изготавливается на Украине,
Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Украинский пленный рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ
Вчера, 17:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
