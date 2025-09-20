"Аж до Москвы". В Раде высказались о дерзком призыве Ющенко
Депутат Дмитрук призвал Ющенко последовать собственному совету и пойти на Москву
Виктор Ющенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, комментируя заявление экс-президента Украины Виктора Ющенко о границах 1991 года и походе на Москву, иронично призвал его взять на себя командование воинским соединением и попытаться совершить желаемое.
"Виктор Андреевич, конечно, хорошо рассуждать о военной стратегии, занимаясь лепкой горшков в своем поместье. Ждем вашего решения возглавить ополчение села Новые Безрадичи и, взяв Нещеров, Тарасовку, Обухов и Козин, выйти на оперативный простор — аж до Москвы", — написал он.
В субботу бывший украинский лидер Виктор Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и идти "на Москву".
В России называли государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко. Президент России Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.
Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".