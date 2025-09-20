В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В Сумской, Черниговской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в некоторых районах Сумской и Черниговской областей звучит более полутора часов, в Полтавской, Харьковской и Черкасской областей - более часа. В 15.32 мск тревогу объявили в Бориспольском районе Киевской области. Спустя десять минут тревога расширилась на Днепропетровскую и Кировоградскую области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18