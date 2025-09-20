Более тысячи наемников погибли на Украине за три года, утверждает эксперт
Инкапье: более тысячи колумбийских наемников погибли на Украине с 2022 года
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости, Олег Краев. Более тысячи колумбийских наемников погибли на Украине с 2022 года, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"Число колумбийцев, погибших в российско-украинском конфликте, ужасает. По данным, которые я получил от различных организаций, за долгие три года конфликта там погибли больше тысячи человек", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что эти сведения не предаются огласке и не признаются властями, а их источником, в том числе, являются соцсети, сообщения латиноамериканцев, участвующих в боевых действиях на Украине, а также родственников, обращающихся к Инкапье за помощью в поиске пропавших без вести наемников.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла России в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18