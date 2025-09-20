https://ria.ru/20250920/ukraina-2043115885.html

Более тысячи наемников погибли на Украине за три года, утверждает эксперт

Более тысячи наемников погибли на Украине за три года, утверждает эксперт - РИА Новости, 20.09.2025

Более тысячи наемников погибли на Украине за три года, утверждает эксперт

Более тысячи колумбийских наемников погибли на Украине с 2022 года, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T03:11:00+03:00

2025-09-20T03:11:00+03:00

2025-09-20T03:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ближний восток

колумбия

густаво петро

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости, Олег Краев. Более тысячи колумбийских наемников погибли на Украине с 2022 года, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. "Число колумбийцев, погибших в российско-украинском конфликте, ужасает. По данным, которые я получил от различных организаций, за долгие три года конфликта там погибли больше тысячи человек", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что эти сведения не предаются огласке и не признаются властями, а их источником, в том числе, являются соцсети, сообщения латиноамериканцев, участвующих в боевых действиях на Украине, а также родственников, обращающихся к Инкапье за помощью в поиске пропавших без вести наемников. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла России в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

https://ria.ru/20250916/ukraina-2042140924.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

ближний восток

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ближний восток, колумбия, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины