Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 20.09.2025 (обновлено: 06:05 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/ukraina-2043108106.html
Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну - РИА Новости, 20.09.2025
Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что не может винить украинцев за то, что большинство из них не поддерживают продолжение украинского конфликта. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T00:18:00+03:00
2025-09-20T06:05:00+03:00
украина
в мире
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042297264_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_dba09946ddc0afbd388f6f165c2582e7.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не может винить украинцев за то, что большинство из них не поддерживают продолжение украинского конфликта."Я их не виню", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос об опросе Gallup, который показал, что только менее четверти украинцев настроены на продолжение конфликта.Президент США также признал, что Штаты "зарабатывают деньги" на украинском конфликте, уточнив, что Киев приобретает вооружение у Вашингтона.
https://ria.ru/20250919/ukraina-2043079487.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042297264_96:0:2319:1667_1920x0_80_0_0_197d203d69f38338034ce0eb90340fc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, дональд трамп, сша
Украина, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

Трамп заявил, что не может винить украинцев, не желающих продолжать войну

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не может винить украинцев за то, что большинство из них не поддерживают продолжение украинского конфликта.
"Я их не виню", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос об опросе Gallup, который показал, что только менее четверти украинцев настроены на продолжение конфликта.
Президент США также признал, что Штаты "зарабатывают деньги" на украинском конфликте, уточнив, что Киев приобретает вооружение у Вашингтона.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Посланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США
Вчера, 19:48
 
УкраинаВ миреДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала