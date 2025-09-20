https://ria.ru/20250920/ukraina-2043108106.html
Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что не может винить украинцев за то, что большинство из них не поддерживают продолжение украинского конфликта. РИА Новости, 20.09.2025
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не может винить украинцев за то, что большинство из них не поддерживают продолжение украинского конфликта."Я их не виню", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос об опросе Gallup, который показал, что только менее четверти украинцев настроены на продолжение конфликта.Президент США также признал, что Штаты "зарабатывают деньги" на украинском конфликте, уточнив, что Киев приобретает вооружение у Вашингтона.
