Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов ВСУ в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов ВСУ в Николаевской области

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Удары нанесены по складу боеприпасов и расположению ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сообщают о прилетах в Снигиревском районе. Прилетело три раза, один из них по складу с боекомплектом, слышно было, и земля качнулась даже в Баштанке. Есть сильный прилет в расположение ВСУ", - сообщил Лебедев. В ночь на субботу украинские СМИ и мэр Николаева Александр Сенкевич сообщали о нескольких сериях взрывов в городе. По данным подпольщиков, из пораженного пункта дислокации ВСУ вывезли как минимум два грузовика с телами ликвидированных бойцов, на месте было множество машин скорой помощи. Лебедев предполагает, что счет уничтоженных военнослужащих перевалил за 50 человек.

