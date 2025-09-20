Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 20.09.2025
Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов ВСУ в Николаевской области
специальная военная операция на украине
николаевская область
николаев (украина)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Удары нанесены по складу боеприпасов и расположению ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сообщают о прилетах в Снигиревском районе. Прилетело три раза, один из них по складу с боекомплектом, слышно было, и земля качнулась даже в Баштанке. Есть сильный прилет в расположение ВСУ", - сообщил Лебедев. В ночь на субботу украинские СМИ и мэр Николаева Александр Сенкевич сообщали о нескольких сериях взрывов в городе. По данным подпольщиков, из пораженного пункта дислокации ВСУ вывезли как минимум два грузовика с телами ликвидированных бойцов, на месте было множество машин скорой помощи. Лебедев предполагает, что счет уничтоженных военнослужащих перевалил за 50 человек.
николаевская область
николаев (украина)
николаевская область, николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Удары нанесены по складу боеприпасов и расположению ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Сообщают о прилетах в Снигиревском районе. Прилетело три раза, один из них по складу с боекомплектом, слышно было, и земля качнулась даже в Баштанке. Есть сильный прилет в расположение ВСУ", - сообщил Лебедев.
В ночь на субботу украинские СМИ и мэр Николаева Александр Сенкевич сообщали о нескольких сериях взрывов в городе.
По данным подпольщиков, из пораженного пункта дислокации ВСУ вывезли как минимум два грузовика с телами ликвидированных бойцов, на месте было множество машин скорой помощи. Лебедев предполагает, что счет уничтоженных военнослужащих перевалил за 50 человек.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни
13 августа 2024, 05:36
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
