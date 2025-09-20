https://ria.ru/20250920/udar-2043159898.html

ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, разрабатывавшим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, разрабатывавшим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило Минобороны."Сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", — говорится в сводке.Российские военные также поразили места производства многоцелевых ударных и разведывательных дронов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты противника поражены, подчеркнули в министерстве.Всего с начала спецоперации российские бойцы уничтожили:

