ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, разрабатывавшим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", — говорится в сводке.
Российские военные также поразили места производства многоцелевых ударных и разведывательных дронов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов.
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты противника поражены, подчеркнули в министерстве.
В ночь на субботу украинские СМИ писали о взрывах в Павлограде, Днепропетровске, Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги. Утром они также прогремели в Сумах и подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
Всего с начала спецоперации российские бойцы уничтожили:
- 667 самолетов;
- 283 вертолета;
- 85 418 беспилотников;
- 628 ЗРК;
- 25 188 танков и других боевых бронированных машин;
- 1592 боевые машины РСЗО;
- 29 749 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 42 244 единицы специальной военной автомобильной техники.
