20.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 20.09.2025 (обновлено: 13:18 20.09.2025)
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, разрабатывавшим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило Минобороны.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, разрабатывавшим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило Минобороны."Сегодня ночью &lt;...&gt; нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", — говорится в сводке.Российские военные также поразили места производства многоцелевых ударных и разведывательных дронов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты противника поражены, подчеркнули в министерстве.Всего с начала спецоперации российские бойцы уничтожили:
© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, разрабатывавшим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", — говорится в сводке.
"Второе дыхание". НАТО нашла новый способ помочь Киеву
"Второе дыхание". НАТО нашла новый способ помочь Киеву
19 сентября, 08:00
Российские военные также поразили места производства многоцелевых ударных и разведывательных дронов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов.
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты противника поражены, подчеркнули в министерстве.

В ночь на субботу украинские СМИ писали о взрывах в Павлограде, Днепропетровске, Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги. Утром они также прогремели в Сумах и подконтрольном киевскому режиму Херсоне.

Всего с начала спецоперации российские бойцы уничтожили:
  • 667 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 85 418 беспилотников;
  • 628 ЗРК;
  • 25 188 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1592 боевые машины РСЗО;
  • 29 749 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 42 244 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы РФПавлоградДнепропетровск
 
 
