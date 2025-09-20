Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал от Венесуэлы принять выдворяемых из США граждан страны - РИА Новости, 20.09.2025
20:04 20.09.2025 (обновлено: 20:14 20.09.2025)
Трамп потребовал от Венесуэлы принять выдворяемых из США граждан страны
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы "немедленно" принять обратно всех граждан страны, выдворяемых с территории США, под угрозой некоей "неисчислимой цены"."Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей,… которых венесуэльское "руководство" насильно переместило в Соединенные Штаты Америки", - заявил Трамп в социальной сети Truth Social.Трамп добавил, что если Каракас не выполнит требование Вашингтона, то Венесуэла "заплатит неисчислимую цену".
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы "немедленно" принять обратно всех граждан страны, выдворяемых с территории США, под угрозой некоей "неисчислимой цены".
"Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей,… которых венесуэльское "руководство" насильно переместило в Соединенные Штаты Америки", - заявил Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что если Каракас не выполнит требование Вашингтона, то Венесуэла "заплатит неисчислимую цену".
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Венесуэла отвергла доклад Госдепа о странах транзита наркотиков
17 сентября, 00:16
 
