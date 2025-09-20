https://ria.ru/20250920/tramp-2043235307.html
Трамп потребовал от Венесуэлы принять выдворяемых из США граждан страны
Трамп потребовал от Венесуэлы принять выдворяемых из США граждан страны - РИА Новости, 20.09.2025
Трамп потребовал от Венесуэлы принять выдворяемых из США граждан страны
Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы "немедленно" принять обратно всех граждан страны, выдворяемых с территории США, под угрозой некоей... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T20:04:00+03:00
2025-09-20T20:04:00+03:00
2025-09-20T20:14:00+03:00
сша
в мире
венесуэла
дональд трамп
каракас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042297264_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_dba09946ddc0afbd388f6f165c2582e7.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы "немедленно" принять обратно всех граждан страны, выдворяемых с территории США, под угрозой некоей "неисчислимой цены"."Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей,… которых венесуэльское "руководство" насильно переместило в Соединенные Штаты Америки", - заявил Трамп в социальной сети Truth Social.Трамп добавил, что если Каракас не выполнит требование Вашингтона, то Венесуэла "заплатит неисчислимую цену".
https://ria.ru/20250917/venesuela-2042359661.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042297264_96:0:2319:1667_1920x0_80_0_0_197d203d69f38338034ce0eb90340fc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, венесуэла, дональд трамп, каракас
США, В мире, Венесуэла, Дональд Трамп, Каракас
Трамп потребовал от Венесуэлы принять выдворяемых из США граждан страны
Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять всех выдворяемых граждан страны