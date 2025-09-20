https://ria.ru/20250920/tramp-2043235307.html

Трамп потребовал от Венесуэлы принять выдворяемых из США граждан страны

Трамп потребовал от Венесуэлы принять выдворяемых из США граждан страны - РИА Новости, 20.09.2025

Трамп потребовал от Венесуэлы принять выдворяемых из США граждан страны

Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы "немедленно" принять обратно всех граждан страны, выдворяемых с территории США, под угрозой некоей... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T20:04:00+03:00

2025-09-20T20:04:00+03:00

2025-09-20T20:14:00+03:00

сша

в мире

венесуэла

дональд трамп

каракас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042297264_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_dba09946ddc0afbd388f6f165c2582e7.jpg

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы "немедленно" принять обратно всех граждан страны, выдворяемых с территории США, под угрозой некоей "неисчислимой цены"."Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей,… которых венесуэльское "руководство" насильно переместило в Соединенные Штаты Америки", - заявил Трамп в социальной сети Truth Social.Трамп добавил, что если Каракас не выполнит требование Вашингтона, то Венесуэла "заплатит неисчислимую цену".

https://ria.ru/20250917/venesuela-2042359661.html

сша

венесуэла

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, венесуэла, дональд трамп, каракас