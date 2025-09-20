Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опроверг причастность Трампа к увольнению ведущего ABC - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/tramp-2043226487.html
Белый дом опроверг причастность Трампа к увольнению ведущего ABC
Белый дом опроверг причастность Трампа к увольнению ведущего ABC - РИА Новости, 20.09.2025
Белый дом опроверг причастность Трампа к увольнению ведущего ABC
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт утверждает, что ни президент США Дональд Трамп, ни американская администрация не имеют отношения к решению телеканала РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T18:54:00+03:00
2025-09-20T18:54:00+03:00
в мире
сша
украина
республика крым
дональд трамп
чарли кирк
барак обама
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_86515744da1e3a0dfb256b23816d350e.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт утверждает, что ни президент США Дональд Трамп, ни американская администрация не имеют отношения к решению телеканала ABC отстранить от работы ведущего шоу Jimmy Kimmel Live Джимми Киммела после его комментариев о смерти консервативного активиста Чарли Кирка. "Решение уволить Джимми Киммела и отменить его шоу принято руководителями ABC. Я могу вас заверить, что оно не поступало из Белого дома и никакого давления со стороны президента Соединенных Штатов не было", - заявила она в эфире телеканала Fox News. Левитт также прокомментировала заявление бывшего президента США Барака Обамы, обвинившего действующую американскую администрацию в "опасных угрозах" представителям медиа в стране после отстранения Киммела. "При всем уважении к бывшему президенту Обаме, он понятия не имеет, о чем говорит", - подчеркнула она. Пресс-секретарь добавила, что Киммел "сознательно лгал" своим зрителям о смерти Кирка. "Он принял такое решение, и теперь ему предстоит отвечать за это решение, за эту ложь", - заключила Левитт. Ранее ABC отстранил от работы ведущего шоу Jimmy Kimmel Live Джимми Киммела после его комментариев о смерти консервативного активиста Чарли Кирка. ABC объявила, что отстраняет Киммела "на неопределённый срок" после его шутки о реакции президента Дональда Трампа на смерть Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250918/tramp-2042622604.html
https://ria.ru/20250708/tramp-2028035596.html
https://ria.ru/20250224/putin-2001378085.html
сша
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ceb0a651687c7a2dbbaddb6611ad48cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, чарли кирк, барак обама, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Республика Крым, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Барак Обама, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Белый дом опроверг причастность Трампа к увольнению ведущего ABC

Белый дом: Трамп и администрация США не имеют отношения к увольнению Киммела

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт утверждает, что ни президент США Дональд Трамп, ни американская администрация не имеют отношения к решению телеканала ABC отстранить от работы ведущего шоу Jimmy Kimmel Live Джимми Киммела после его комментариев о смерти консервативного активиста Чарли Кирка.
«
"Решение уволить Джимми Киммела и отменить его шоу принято руководителями ABC. Я могу вас заверить, что оно не поступало из Белого дома и никакого давления со стороны президента Соединенных Штатов не было", - заявила она в эфире телеканала Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Трамп обрадовался снятию шоу Киммела с эфира
18 сентября, 06:59
Левитт также прокомментировала заявление бывшего президента США Барака Обамы, обвинившего действующую американскую администрацию в "опасных угрозах" представителям медиа в стране после отстранения Киммела.
«
"При всем уважении к бывшему президенту Обаме, он понятия не имеет, о чем говорит", - подчеркнула она.
Пресс-секретарь добавила, что Киммел "сознательно лгал" своим зрителям о смерти Кирка.
"Он принял такое решение, и теперь ему предстоит отвечать за это решение, за эту ложь", - заключила Левитт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп возмутился вопросом журналистов об Эпстине
8 июля, 23:27
Ранее ABC отстранил от работы ведущего шоу Jimmy Kimmel Live Джимми Киммела после его комментариев о смерти консервативного активиста Чарли Кирка. ABC объявила, что отстраняет Киммела "на неопределённый срок" после его шутки о реакции президента Дональда Трампа на смерть Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия, заявил Путин
24 февраля, 23:12
 
В миреСШАУкраинаРеспублика КрымДональд ТрампЧарли КиркБарак ОбамаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала