Белый дом опроверг причастность Трампа к увольнению ведущего ABC

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт утверждает, что ни президент США Дональд Трамп, ни американская администрация не имеют отношения к решению телеканала ABC отстранить от работы ведущего шоу Jimmy Kimmel Live Джимми Киммела после его комментариев о смерти консервативного активиста Чарли Кирка. "Решение уволить Джимми Киммела и отменить его шоу принято руководителями ABC. Я могу вас заверить, что оно не поступало из Белого дома и никакого давления со стороны президента Соединенных Штатов не было", - заявила она в эфире телеканала Fox News. Левитт также прокомментировала заявление бывшего президента США Барака Обамы, обвинившего действующую американскую администрацию в "опасных угрозах" представителям медиа в стране после отстранения Киммела. "При всем уважении к бывшему президенту Обаме, он понятия не имеет, о чем говорит", - подчеркнула она. Пресс-секретарь добавила, что Киммел "сознательно лгал" своим зрителям о смерти Кирка. "Он принял такое решение, и теперь ему предстоит отвечать за это решение, за эту ложь", - заключила Левитт. Ранее ABC отстранил от работы ведущего шоу Jimmy Kimmel Live Джимми Киммела после его комментариев о смерти консервативного активиста Чарли Кирка. ABC объявила, что отстраняет Киммела "на неопределённый срок" после его шутки о реакции президента Дональда Трампа на смерть Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

