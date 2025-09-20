Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступит на похоронах Кирка в воскресенье - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/tramp-2043215637.html
Трамп выступит на похоронах Кирка в воскресенье
Трамп выступит на похоронах Кирка в воскресенье - РИА Новости, 20.09.2025
Трамп выступит на похоронах Кирка в воскресенье
Президент США Дональд Трамп, вице-президент страны Джей Ди Вэнс, а также спикер палаты представителей Майк Джонс и министры федерального правительства выступят... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T17:47:00+03:00
2025-09-20T17:47:00+03:00
в мире
сша
украина
республика крым
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_4b1be9f57ac35115da2282232a668f87.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вице-президент страны Джей Ди Вэнс, а также спикер палаты представителей Майк Джонс и министры федерального правительства выступят в воскресенье на похоронах консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент, вице-президент, спикер палаты представителей, министры правительства будут выступать на его поминальной службе в Аризоне", - сообщила она в эфире телеканала Fox News. Левитт добавила, что Белый дом направляет на похороны Кирка два полностью загруженных самолета с сотрудниками американской администрации, которые будут присутствовать на похоронах. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20241110/tramp-1982975832.html
сша
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_3f49426bafc0bf04693f5a5c3e9c77ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Республика Крым, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Трамп выступит на похоронах Кирка в воскресенье

Трамп, Вэнс, спикер Джонсон и министры выступят на воскресных похоронах Кирка

© AP Photo / Alex BrandonАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вице-президент страны Джей Ди Вэнс, а также спикер палаты представителей Майк Джонс и министры федерального правительства выступят в воскресенье на похоронах консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент, вице-президент, спикер палаты представителей, министры правительства будут выступать на его поминальной службе в Аризоне", - сообщила она в эфире телеканала Fox News.
Левитт добавила, что Белый дом направляет на похороны Кирка два полностью загруженных самолета с сотрудниками американской администрации, которые будут присутствовать на похоронах.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Трамп позвонил Путину в четверг, пишет WP
10 ноября 2024, 23:01
 
В миреСШАУкраинаРеспублика КрымДональд ТрампЧарли КиркВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала