ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вице-президент страны Джей Ди Вэнс, а также спикер палаты представителей Майк Джонс и министры федерального правительства выступят в воскресенье на похоронах консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент, вице-президент, спикер палаты представителей, министры правительства будут выступать на его поминальной службе в Аризоне", - сообщила она в эфире телеканала Fox News. Левитт добавила, что Белый дом направляет на похороны Кирка два полностью загруженных самолета с сотрудниками американской администрации, которые будут присутствовать на похоронах. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

