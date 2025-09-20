https://ria.ru/20250920/tramp-2043212067.html
В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok
В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok - РИА Новости, 20.09.2025
В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok
Администрация президента США Дональда Трампа на 100% уверена, что сделка с Китаем по будущему бизнеса TikTok в США финализирована, ее осталось только подписать, РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T17:22:00+03:00
2025-09-20T17:22:00+03:00
2025-09-20T17:25:00+03:00
сша
tiktok
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0217ab6637539e207efe1b4cb2779f59.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на 100% уверена, что сделка с Китаем по будущему бизнеса TikTok в США финализирована, ее осталось только подписать, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Мы на 100% уверены, что сделка готова. Ее осталось только подписать", - сообщила она в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по будущему TikTok.Левитт уточнила, что администрация Трампа ожидает, что сделка по будущему американской части бизнеса TikTok будет подписана в ближайшие дни."Я ожидаю этого в ближайшие дни", - сказала она.
https://ria.ru/20250919/tszinpin-2043062898.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9774b6418d66d182b4a846904e072112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, tiktok, китай, в мире
США, TikTok, Китай, В мире
В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok
Администрация Трампа ожидает подписание сделки по TikTok в ближайшие дни