Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 20.09.2025 (обновлено: 17:25 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/tramp-2043212067.html
В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok
В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok - РИА Новости, 20.09.2025
В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok
Администрация президента США Дональда Трампа на 100% уверена, что сделка с Китаем по будущему бизнеса TikTok в США финализирована, ее осталось только подписать, РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T17:22:00+03:00
2025-09-20T17:25:00+03:00
сша
tiktok
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0217ab6637539e207efe1b4cb2779f59.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на 100% уверена, что сделка с Китаем по будущему бизнеса TikTok в США финализирована, ее осталось только подписать, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Мы на 100% уверены, что сделка готова. Ее осталось только подписать", - сообщила она в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по будущему TikTok.Левитт уточнила, что администрация Трампа ожидает, что сделка по будущему американской части бизнеса TikTok будет подписана в ближайшие дни."Я ожидаю этого в ближайшие дни", - сказала она.
https://ria.ru/20250919/tszinpin-2043062898.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9774b6418d66d182b4a846904e072112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, tiktok, китай, в мире
США, TikTok, Китай, В мире
В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok

Администрация Трампа ожидает подписание сделки по TikTok в ближайшие дни

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на 100% уверена, что сделка с Китаем по будущему бизнеса TikTok в США финализирована, ее осталось только подписать, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы на 100% уверены, что сделка готова. Ее осталось только подписать", - сообщила она в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по будущему TikTok.
Левитт уточнила, что администрация Трампа ожидает, что сделка по будущему американской части бизнеса TikTok будет подписана в ближайшие дни.
"Я ожидаю этого в ближайшие дни", - сказала она.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Си Цзиньпин высказался о позиции Китая по вопросу TikTok в США
19 сентября, 18:35
 
СШАTikTokКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала