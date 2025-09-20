https://ria.ru/20250920/tramp-2043212067.html

В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok

В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok - РИА Новости, 20.09.2025

В Белом доме рассказали о состоянии сделки с Китаем по TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа на 100% уверена, что сделка с Китаем по будущему бизнеса TikTok в США финализирована, ее осталось только подписать

2025-09-20T17:22:00+03:00

2025-09-20T17:22:00+03:00

2025-09-20T17:25:00+03:00

сша

tiktok

китай

в мире

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на 100% уверена, что сделка с Китаем по будущему бизнеса TikTok в США финализирована, ее осталось только подписать, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Мы на 100% уверены, что сделка готова. Ее осталось только подписать", - сообщила она в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по будущему TikTok.Левитт уточнила, что администрация Трампа ожидает, что сделка по будущему американской части бизнеса TikTok будет подписана в ближайшие дни."Я ожидаю этого в ближайшие дни", - сказала она.

сша

китай

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

сша, tiktok, китай, в мире