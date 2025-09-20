Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европу изматывает непостоянство Трампа в отношении России
17:03 20.09.2025
СМИ: Европу изматывает непостоянство Трампа в отношении России
Европу изматывает непостоянность подхода президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией, а европейские политики считают, что очередное ужесточение его... РИА Новости, 20.09.2025
в мире
россия
украина
европа
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Европу изматывает непостоянность подхода президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией, а европейские политики считают, что очередное ужесточение его позиции по вопросу рискует стать неубедительным, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в кругах европейских дипломатов и чиновников. "Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне в частном порядке выразили измождение от переменчивого отношения Трампа к России и предположили, что очередное ужесточение его позиции в отношении Москвы может оказаться неубедительным", - говорится в публикации. По словам источников, на протяжении июля и августа Трамп "осыпал похвалами" европейских лидеров и угрожал России введением новых санкций из-за украинского конфликта. Однако после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске в августе Трамп переменил отношение к ряду аспектов урегулирования, перестав, в частности, настаивать на прекращении огня. Также Трамп, по словам одного из европейских чиновников, осудил государства Европы за покупку российской нефти и предложил им ввести 100%-е пошлины против Индии и Китая, чтобы "наказать" эти две страны за то же. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Глава дипломатии ЕС пожаловалась, что Трамп говорит "российскими тезисами"
28 февраля, 14:19
