СМИ узнали о подготовке переговоров Трампа с аш-Шараа и Зеленским
СМИ узнали о подготовке переговоров Трампа с аш-Шараа и Зеленским - РИА Новости, 20.09.2025
СМИ узнали о подготовке переговоров Трампа с аш-Шараа и Зеленским
Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и Владимиром Зеленским, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Белый дом работает над тем, чтобы запланировать двусторонние переговоры Трампа с мировыми лидерами, такими как президент Сирии Ахмед аш-Шараа и... Владимир Зеленский", - говорится в сообщении. По данным газеты, Трамп также может впервые за свой второй президентский срок встретиться с генсеком ООН Антонио Гутеррешем, при этом даты возможных встреч не называются.
