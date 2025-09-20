Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о подготовке переговоров Трампа с аш-Шараа и Зеленским - РИА Новости, 20.09.2025
15:36 20.09.2025
СМИ узнали о подготовке переговоров Трампа с аш-Шараа и Зеленским
в мире
сирия
сша
дональд трамп
ахмед аш-шараа
владимир зеленский
оон
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и Владимиром Зеленским, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Белый дом работает над тем, чтобы запланировать двусторонние переговоры Трампа с мировыми лидерами, такими как президент Сирии Ахмед аш-Шараа и... Владимир Зеленский", - говорится в сообщении. По данным газеты, Трамп также может впервые за свой второй президентский срок встретиться с генсеком ООН Антонио Гутеррешем, при этом даты возможных встреч не называются.
сирия
сша
в мире, сирия, сша, дональд трамп, ахмед аш-шараа, владимир зеленский, оон
В мире, Сирия, США, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа, Владимир Зеленский, ООН
СМИ узнали о подготовке переговоров Трампа с аш-Шараа и Зеленским

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и Владимиром Зеленским, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Белый дом работает над тем, чтобы запланировать двусторонние переговоры Трампа с мировыми лидерами, такими как президент Сирии Ахмед аш-Шараа и... Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.
По данным газеты, Трамп также может впервые за свой второй президентский срок встретиться с генсеком ООН Антонио Гутеррешем, при этом даты возможных встреч не называются.
