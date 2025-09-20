https://ria.ru/20250920/tramp-2043134452.html
Администрация Трампа намерена лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты
Администрация Трампа намерена лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты - РИА Новости, 20.09.2025
Администрация Трампа намерена лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны с просьбой вынести постановление, позволяющее лишить более 300 тысяч... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:02:00+03:00
2025-09-20T09:02:00+03:00
2025-09-20T09:02:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042297264_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_dba09946ddc0afbd388f6f165c2582e7.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны с просьбой вынести постановление, позволяющее лишить более 300 тысяч венесуэльских мигрантов временного защищённого статуса (TPS), сообщает издание Politico. "Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой вынести чрезвычайное постановление, позволяющее лишить правовой защиты более 300 тысяч венесуэльских мигрантов", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, минюст США обратился в Верховный суд с просьбой приостановить решение о том, что администрация Трампа несправедливо прекратила действие временного защищённого статуса для венесуэльцев. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250920/tramp-2043109372.html
https://ria.ru/20250919/politsija-2042970058.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042297264_96:0:2319:1667_1920x0_80_0_0_197d203d69f38338034ce0eb90340fc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Администрация Трампа намерена лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты
Администрация Трампа хочет лишить 300 тыс мигрантов из Венесуэлы правовой защиты