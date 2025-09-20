Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа намерена лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/tramp-2043134452.html
Администрация Трампа намерена лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты
Администрация Трампа намерена лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты - РИА Новости, 20.09.2025
Администрация Трампа намерена лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны с просьбой вынести постановление, позволяющее лишить более 300 тысяч... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:02:00+03:00
2025-09-20T09:02:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042297264_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_dba09946ddc0afbd388f6f165c2582e7.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны с просьбой вынести постановление, позволяющее лишить более 300 тысяч венесуэльских мигрантов временного защищённого статуса (TPS), сообщает издание Politico. "Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой вынести чрезвычайное постановление, позволяющее лишить правовой защиты более 300 тысяч венесуэльских мигрантов", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, минюст США обратился в Верховный суд с просьбой приостановить решение о том, что администрация Трампа несправедливо прекратила действие временного защищённого статуса для венесуэльцев. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250920/tramp-2043109372.html
https://ria.ru/20250919/politsija-2042970058.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042297264_96:0:2319:1667_1920x0_80_0_0_197d203d69f38338034ce0eb90340fc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Администрация Трампа намерена лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты

Администрация Трампа хочет лишить 300 тыс мигрантов из Венесуэлы правовой защиты

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны с просьбой вынести постановление, позволяющее лишить более 300 тысяч венесуэльских мигрантов временного защищённого статуса (TPS), сообщает издание Politico.
"Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой вынести чрезвычайное постановление, позволяющее лишить правовой защиты более 300 тысяч венесуэльских мигрантов", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Трамп подписал указ о введении новой категории виз для иностранцев
Вчера, 00:44
Как отмечает издание, минюст США обратился в Верховный суд с просьбой приостановить решение о том, что администрация Трампа несправедливо прекратила действие временного защищённого статуса для венесуэльцев.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Участники акции протеста, требующие освобождения мигрантов, внутри государственного здания в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Нью-Йорке 12 политиков задержали на протесте в поддержку мигрантов
19 сентября, 13:49
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала