Администрация Трампа намерена лишить мигрантов из Венесуэлы правовой защиты

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны с просьбой вынести постановление, позволяющее лишить более 300 тысяч венесуэльских мигрантов временного защищённого статуса (TPS), сообщает издание Politico. "Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой вынести чрезвычайное постановление, позволяющее лишить правовой защиты более 300 тысяч венесуэльских мигрантов", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, минюст США обратился в Верховный суд с просьбой приостановить решение о том, что администрация Трампа несправедливо прекратила действие временного защищённого статуса для венесуэльцев. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

