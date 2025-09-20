"Все запороли": на Западе оценили новое заявление Трампа по Украине
Дизен: Трамп дал понять ЕС, что Брюсселю теперь придется содержать Киев
© Getty Images / Kevin Dietsch
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 cен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять Европе, что зарабатывает на украинском конфликте и теперь Брюсселю придется содержать Киев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) продает оружие европейцам, которые отправляют его на Украину. <…> Итак, в конце концов, единственная разница теперь в том, что европейцам придется платить США, а деньги-то заканчиваются", — пояснил профессор.
Вчера Трамп признал, что США "зарабатывают деньги" на украинском конфликте, уточнив, что Киев приобретает вооружение у Штатов. По его словам, его правительство "не тратит никаких денег" на конфликт, который "финансирует НАТО".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. Позднее представитель альянса на Украине Патрик Тернер заявил, что первые партии военной помощи от Вашингтона для Киева, выделенные за счет стран альянса в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игры с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
