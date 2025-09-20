Рейтинг@Mail.ru
Трамп повысил сбор за визу для высококвалифицированных специалистов - РИА Новости, 20.09.2025
02:26 20.09.2025
Трамп повысил сбор за визу для высококвалифицированных специалистов
Трамп повысил сбор за визу для высококвалифицированных специалистов
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, повышающий сбор до 100 тысяч долларов за оформление рабочей визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов, в основном используемой американскими IT-работодателями, сообщил в субботу Белый дом. "Министр внутренней безопасности должна ограничить принятие решений по петициям, не сопровождаемым выплатой 100 тысяч долларов США для работников специальных профессий H-1B в соответствии, которые в настоящее время находятся за пределами Соединенных Штатов, в течение 12 месяцев после даты вступления в силу настоящего постановления", - говорится в указе. Таким образом, Трамп с 21 сентября 2025 года на год ввел ограничение на выдачу подобного типа виз в случае, если они не подкреплены оплаченным сбором в 100 тысяч долларов. Сотрудники Трампа после подведения итогов лотереи по этому типы визы должны доложить ему о целесообразности продолжения или отмены ограничений, отмечается в документе. В качестве причин введения данной меры указывается "масштабное замещение американских работников посредством систематического злоупотребления программой подрывает как экономическую, так и национальную безопасность. Некоторые работодатели, используя практику, широко распространенную в целых отраслях, злоупотребляют законом о визе H-1B и его положениями для искусственного снижения заработной платы, что приводит к невыгодному положению на рынке труда для американских граждан".
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп повысил сбор за визу для высококвалифицированных специалистов

Трамп повысил сбор за визу для иностранных специалистов до 100 тысяч долларов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, повышающий сбор до 100 тысяч долларов за оформление рабочей визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов, в основном используемой американскими IT-работодателями, сообщил в субботу Белый дом.
"Министр внутренней безопасности должна ограничить принятие решений по петициям, не сопровождаемым выплатой 100 тысяч долларов США для работников специальных профессий H-1B в соответствии, которые в настоящее время находятся за пределами Соединенных Штатов, в течение 12 месяцев после даты вступления в силу настоящего постановления", - говорится в указе.
Таким образом, Трамп с 21 сентября 2025 года на год ввел ограничение на выдачу подобного типа виз в случае, если они не подкреплены оплаченным сбором в 100 тысяч долларов. Сотрудники Трампа после подведения итогов лотереи по этому типы визы должны доложить ему о целесообразности продолжения или отмены ограничений, отмечается в документе.
В качестве причин введения данной меры указывается "масштабное замещение американских работников посредством систематического злоупотребления программой подрывает как экономическую, так и национальную безопасность. Некоторые работодатели, используя практику, широко распространенную в целых отраслях, злоупотребляют законом о визе H-1B и его положениями для искусственного снижения заработной платы, что приводит к невыгодному положению на рынке труда для американских граждан".
Трамп подписал указ о введении новой категории виз для иностранцев
