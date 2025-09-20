https://ria.ru/20250920/tramp-2043114463.html

Трамп повысил сбор за визу для высококвалифицированных специалистов

Трамп повысил сбор за визу для высококвалифицированных специалистов - РИА Новости, 20.09.2025

Трамп повысил сбор за визу для высококвалифицированных специалистов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, повышающий сбор до 100 тысяч долларов за оформление рабочей визы H-1B для высококвалифицированных иностранных... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T02:26:00+03:00

2025-09-20T02:26:00+03:00

2025-09-20T02:26:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150666/88/1506668887_0:133:2430:1500_1920x0_80_0_0_bc37faca7aeed94459403105b7b839d8.jpg

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, повышающий сбор до 100 тысяч долларов за оформление рабочей визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов, в основном используемой американскими IT-работодателями, сообщил в субботу Белый дом. "Министр внутренней безопасности должна ограничить принятие решений по петициям, не сопровождаемым выплатой 100 тысяч долларов США для работников специальных профессий H-1B в соответствии, которые в настоящее время находятся за пределами Соединенных Штатов, в течение 12 месяцев после даты вступления в силу настоящего постановления", - говорится в указе. Таким образом, Трамп с 21 сентября 2025 года на год ввел ограничение на выдачу подобного типа виз в случае, если они не подкреплены оплаченным сбором в 100 тысяч долларов. Сотрудники Трампа после подведения итогов лотереи по этому типы визы должны доложить ему о целесообразности продолжения или отмены ограничений, отмечается в документе. В качестве причин введения данной меры указывается "масштабное замещение американских работников посредством систематического злоупотребления программой подрывает как экономическую, так и национальную безопасность. Некоторые работодатели, используя практику, широко распространенную в целых отраслях, злоупотребляют законом о визе H-1B и его положениями для искусственного снижения заработной платы, что приводит к невыгодному положению на рынке труда для американских граждан".

https://ria.ru/20250920/tramp-2043109372.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп