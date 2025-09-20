Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал указ о введении новой категории виз для иностранцев
00:44 20.09.2025 (обновлено: 00:56 20.09.2025)
Трамп подписал указ о введении новой категории виз для иностранцев
Трамп подписал указ о введении новой категории виз для иностранцев - РИА Новости, 20.09.2025
Трамп подписал указ о введении новой категории виз для иностранцев
Президент США Дональд Трамп подписал указ, создающий новую визовую категорию для иностранцев, которые готовы заплатить 1 миллион долларов за ускоренную... РИА Новости, 20.09.2025
дональд трамп
в мире
сша
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, создающий новую визовую категорию для иностранцев, которые готовы заплатить 1 миллион долларов за ускоренную процедуру оформления.Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф в ходе церемонии, указ называется "Золотая карта", и он создаст новую визовую категорию для иностранцев с "выдающимися способностями", которые готовы внести платёж в размере 1 миллиона долларов в казну США.Указ также позволяет компаниям спонсировать въезд иностранцев, заплатив 2 миллиона долларов.Участники новой программы получат доступ к ускоренной процедуре оформления виз, сказал чиновник.
сша
дональд трамп, в мире, сша
Дональд Трамп, В мире, США
Трамп подписал указ о введении новой категории виз для иностранцев

Трамп ввел новую категорию виз для иностранцев, готовых заплатить 1 млн долларов

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, создающий новую визовую категорию для иностранцев, которые готовы заплатить 1 миллион долларов за ускоренную процедуру оформления.
Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф в ходе церемонии, указ называется "Золотая карта", и он создаст новую визовую категорию для иностранцев с "выдающимися способностями", которые готовы внести платёж в размере 1 миллиона долларов в казну США.
Указ также позволяет компаниям спонсировать въезд иностранцев, заплатив 2 миллиона долларов.
Участники новой программы получат доступ к ускоренной процедуре оформления виз, сказал чиновник.
Дональд Трамп
 
 
