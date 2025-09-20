https://ria.ru/20250920/tramp-2043109372.html
Трамп подписал указ о введении новой категории виз для иностранцев
2025-09-20T00:44:00+03:00
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, создающий новую визовую категорию для иностранцев, которые готовы заплатить 1 миллион долларов за ускоренную процедуру оформления.Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф в ходе церемонии, указ называется "Золотая карта", и он создаст новую визовую категорию для иностранцев с "выдающимися способностями", которые готовы внести платёж в размере 1 миллиона долларов в казну США.Указ также позволяет компаниям спонсировать въезд иностранцев, заплатив 2 миллиона долларов.Участники новой программы получат доступ к ускоренной процедуре оформления виз, сказал чиновник.
