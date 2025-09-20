Рейтинг@Mail.ru
Трамп планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк
00:34 20.09.2025 (обновлено: 04:18 20.09.2025)
Трамп планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию для наведения порядка с преступностью в Нью-Йорк, а также в Чикаго, Мемфис и Новый Орлеан.
в мире
нью-йорк (город)
сша
чикаго
дональд трамп
НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию для наведения порядка с преступностью в Нью-Йорк, а также в Чикаго, Мемфис и Новый Орлеан."Мы собираемся отправиться в Нью-Йорк", — сказал Трамп в Белом доме, перечислив другие крупные города, которые страдают от высокого уровня преступности.Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия.Второго сентября президент США назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия.
в мире, нью-йорк (город), сша, чикаго, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Чикаго, Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию для наведения порядка с преступностью в Нью-Йорк, а также в Чикаго, Мемфис и Новый Орлеан.
"Мы собираемся отправиться в Нью-Йорк", — сказал Трамп в Белом доме, перечислив другие крупные города, которые страдают от высокого уровня преступности.
Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия.
Второго сентября президент США назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия.
Национальная гвардия США - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
СМИ: нацгвардия США мобилизует 1,7 тысячи бойцов на борьбу с преступностью
23 августа, 16:41
 
Заголовок открываемого материала