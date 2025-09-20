Трамп планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк

https://ria.ru/20250920/tramp-2043108924.html
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию для наведения порядка с преступностью в Нью-Йорк, а также в Чикаго, Мемфис и Новый Орлеан. РИА Новости, 20.09.2025
НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию для наведения порядка с преступностью в Нью-Йорк, а также в Чикаго, Мемфис и Новый Орлеан."Мы собираемся отправиться в Нью-Йорк", — сказал Трамп в Белом доме, перечислив другие крупные города, которые страдают от высокого уровня преступности.Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия.Второго сентября президент США назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия.
