Трамп планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк

Трамп планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк - РИА Новости, 20.09.2025

Трамп планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию для наведения порядка с преступностью в Нью-Йорк, а также в Чикаго, Мемфис и Новый Орлеан. РИА Новости, 20.09.2025

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию для наведения порядка с преступностью в Нью-Йорк, а также в Чикаго, Мемфис и Новый Орлеан."Мы собираемся отправиться в Нью-Йорк", — сказал Трамп в Белом доме, перечислив другие крупные города, которые страдают от высокого уровня преступности.Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия.Второго сентября президент США назвал Чикаго самым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия.

