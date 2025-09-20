https://ria.ru/20250920/tramp-2043107698.html
Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими самолетами в Эстонии
Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими самолетами в Эстонии - РИА Новости, 20.09.2025
Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими самолетами в Эстонии
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся сообщения о якобы нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии. РИА Новости, 20.09.2025
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся сообщения о якобы нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии."Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже", - сказал Трамп журналистам.Американский лидер добавил, что ему скоро проведут брифинг по этому вопросу.В пятницу МИД Эстонии сообщал, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут.Пограничная стража Польши в свою очередь заявила, что два российских истребителя якобы пролетели на малой высоте над нефтяной платформой "Петробалтик" в Балтийском море вне территориальных вод страны, при этом никаких доказательств не приводится.
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся сообщения о якобы нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии.
"Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже", - сказал Трамп
журналистам.
Американский лидер добавил, что ему скоро проведут брифинг по этому вопросу.
В пятницу МИД Эстонии сообщал, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут.
Пограничная стража Польши в свою очередь заявила, что два российских истребителя якобы пролетели на малой высоте над нефтяной платформой "Петробалтик" в Балтийском море вне территориальных вод страны, при этом никаких доказательств не приводится.