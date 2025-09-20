https://ria.ru/20250920/tramp-2043107698.html

Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими самолетами в Эстонии

Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими самолетами в Эстонии - РИА Новости, 20.09.2025

Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими самолетами в Эстонии

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся сообщения о якобы нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T00:10:00+03:00

2025-09-20T00:10:00+03:00

2025-09-20T00:52:00+03:00

в мире

эстония

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_d2c980d0ea6cf84bc97f405ddc1ad709.jpg

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся сообщения о якобы нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии."Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже", - сказал Трамп журналистам.Американский лидер добавил, что ему скоро проведут брифинг по этому вопросу.В пятницу МИД Эстонии сообщал, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут.Пограничная стража Польши в свою очередь заявила, что два российских истребителя якобы пролетели на малой высоте над нефтяной платформой "Петробалтик" в Балтийском море вне территориальных вод страны, при этом никаких доказательств не приводится.

https://ria.ru/20250919/zakharova-2042955577.html

эстония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, сша, дональд трамп