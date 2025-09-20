https://ria.ru/20250920/terminal-2043200897.html

Новый терминал открыли в аэропорту Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов поприветствовал первых пассажиров нового терминала аэропорта Ижевска, который начал работать в тестовом режиме

2025-09-20T16:28:00+03:00

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

ижавиа

УФА, 20 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поприветствовал первых пассажиров нового терминала аэропорта Ижевска, который начал работать в тестовом режиме, сообщает пресс-служба руководителя региона. "Александр Бречалов поприветствовал первых пассажиров в новом терминале Ижевского аэропорта. Новый терминал ижевского аэровокзала начал работу в тестовом режиме", - говорится в сообщении. Первыми гостями терминала стали пассажиры рейса из Сочи. Для них прибытие в современный терминал с телетрапами стало сюрпризом — они ожидали выхода в знакомое здание 1974 года постройки. Этот рейс ознаменовал значимый момент для региона — начало работы ключевого инфраструктурного объекта, строительство которого началось в 2023 году, сообщает пресс-служба. Отмечается, что особенным моментом для путешественников стало личное приветствие Бречалова, который обратился к ним по громкой связи прямо в салоне самолета. "Уважаемые пассажиры, рад приветствовать вас в новом аэропорту Ижевска – города трудовой доблести. Вы – первые пассажиры, прибывающие в этот терминал, надеюсь, вам понравится! Мы старались сделать его не только красивым, но и удобным. Добро пожаловать!" - цитирует пресс-служба Бречалова. По данным пресс-службы, пропускная способность нового терминала составляет 400 пассажиров в час — вдвое выше, чем у старого аэровокзала. Это существенно повысит комфорт и качество обслуживания, что особенно важно на фоне стремительного роста пассажиропотока: с 2021 по 2024 год он увеличился на 60%, а с 2018 года — в три раза. В 2025 году аэропорт сохранил положительную динамику, и новый терминал готов к дальнейшему росту нагрузки. "Мы видим, как растет интерес к нашему региону, и новое здание аэропорта – это наш ответ на вызовы времени. Этот терминал станет ключевым элементом не только для транспортной доступности, но и для развития туризма, деловых связей и инвестиционной привлекательности Удмуртии", - приводятся слова главы региона. Бречалов также поблагодарил правительство России, министерство транспорта, Росавиацию и лично президента страны Владимира Путина за поддержку этого важного проекта, который стал возможен благодаря совместной работе федерального центра и республики, добавили в пресс-службе. Внешний облик нового здания аэропорта выбрали сами жители Удмуртии в 2020 году в ходе народного голосования, в котором приняли участие более 30 тысяч человек. Из шести представленных дизайн-проектов победил вариант "Концепция единства форм", набравший 47,8% голосов. А в текущем году жители республики также выбрали имя для присвоения аэропорту — им стал всемирно известный оружейник Михаил Калашников, долгие годы живший и работавший в Удмуртии. Это решение стало данью уважения человеку, чей вклад в оборонную мощь страны и мировую славу региона невозможно переоценить, следует из сообщения. Уникальный архитектурный проект, аналогов которому нет в России и за рубежом, воплощает тему двойственности и единения. Два блока здания с изогнутой крышей напоминают крылья птицы. Внутри пассажиров встречает мультинациональный декор с акцентом на удмуртскую айдентику: восьмилучевая звезда Толезё – символ изобилия и оберег – украшает стойки регистрации и лифты. Навигация выполнена на четырех языках: русском, удмуртском, английском и китайском, рассказали в пресс-службе главы региона. "На прошлой неделе мы получили заключение о соответствии и разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса. Эти документы подтверждают, что построенное здание готово и безопасно для наших пассажиров. Впереди еще предстоит много работы по наладке и технической подготовке всех необходимых систем. Сегодня мы начинаем работу нового терминала в реальных условиях. Это позволит нам обеспечить безупречную работу аэропорта к официальному открытию. Важно, что каждый пассажир может внести свою лепту в улучшение работы систем терминала и оценить качество обслуживания на всех ключевых этапах обслуживания: стойках регистрации, выходах на посадку, в кафе и в зонах выдачи багажа. Также отмечу, что все ключевые системы управления здесь работают на российском программном обеспечении, что гарантирует технологическую независимость и безопасность", - рассказал гендиректор авиакомпании "Ижавиа" Александр Синельников, его слова приводятся в сообщении. Оснащение терминала отвечает самым современным требованиям безопасности и комфорта. Для удобства пассажиров ленты приема багажа опущены до уровня пола, что позволяет без усилий подкатить и взвесить чемодан. Создана полноценная безбарьерная среда: тактильная навигация, индукционные системы, специализированные стойки регистрации и санузлы. Новый терминал общей площадью 10 800 квадратных метров оборудован тремя телетрапами, 11 стойками регистрации, шестью лифтами и двумя багажными лентами. Для мам с детьми предусмотрена современная комната матери и ребенка с зонами для сна, кормления и игр, добавили в пресс-службе. "Порадовало приветствие главы республики. Мы попали в светлый, чистый зал. Все выглядит очень современно, красиво. Встречали нас улыбками. Это очень приятно, и большая неожиданность - попасть в наш новый, современный аэропорт. Будет очень здорово, если через него можно будет вылетать и заграницу", – передает пресс-служба впечатления одного из первых пассажиров нового терминала Романа Шуватова.

ижевск

ижевск, александр бречалов, ижавиа