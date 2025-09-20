https://ria.ru/20250920/telo-2043170095.html

В Москве извлекли тела двух рабочих после обрушения нежилого здания

2025-09-20T13:36:00+03:00

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Тела двух рабочих извлечены из-под завалов после обрушения в нежилом здании в Москве, находящемся на реконструкции, причины ЧП устанавливаются, сообщает столичный главк МЧС России.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы. Позже в столичной прокуратуре сообщили, что при обрушении пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации."На Знаменской улице произошло обрушение бетонных плит перекрытий в нежилом помещении здания, находящегося на реконструкции. Пожарно-спасательные подразделения извлекли тела двоих рабочих. Все службы находятся на месте", - говорится в Telegram-канале ведомства.

