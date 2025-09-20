Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане нашли тело мужчины, утонувшего при затоплении катера
16:28 20.09.2025
В Татарстане нашли тело мужчины, утонувшего при затоплении катера
КАЗАНЬ, 20 сен – РИА Новости. Тело мужчины, утонувшего 12 сентября при затоплении катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района, обнаружили спасатели, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. По информации Центрального МСУТ СК России, днем 12 сентября в акватории реки Волга в Зеленодольском районе Татарстана опрокинулся катер, на борту которого находилось не менее шести человек. ГУМЧС России по Татарстану уточнило, что на борту катера находились семь человек, троим из которых удалось спастись. Тела двух погибших были обнаружены на поверхности воды сразу, 15 сентября спасатели нашли затонувший катер и тело одного из погибших на нем. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц. "На реке Волга у фарватера в районе острова Зеленый найдено тело мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района. Спасательного жилета на мужчине не было", - говорится в сообщении. Ранее региональное ГУМЧС отмечало, что люди на затонувшем катере были без спасательных жилетов, также были нарушены нормы пассажировместимости - маломерное судно, рассчитанное на шесть человек, шло с перегрузом.
В Татарстане нашли тело мужчины, утонувшего при затоплении катера

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанСотрудники МЧС во время проведения поисковых работ на реке Волге
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Сотрудники МЧС во время проведения поисковых работ на реке Волге. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 сен – РИА Новости. Тело мужчины, утонувшего 12 сентября при затоплении катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района, обнаружили спасатели, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
По информации Центрального МСУТ СК России, днем 12 сентября в акватории реки Волга в Зеленодольском районе Татарстана опрокинулся катер, на борту которого находилось не менее шести человек. ГУМЧС России по Татарстану уточнило, что на борту катера находились семь человек, троим из которых удалось спастись. Тела двух погибших были обнаружены на поверхности воды сразу, 15 сентября спасатели нашли затонувший катер и тело одного из погибших на нем. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц.
"На реке Волга у фарватера в районе острова Зеленый найдено тело мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района. Спасательного жилета на мужчине не было", - говорится в сообщении.
Ранее региональное ГУМЧС отмечало, что люди на затонувшем катере были без спасательных жилетов, также были нарушены нормы пассажировместимости - маломерное судно, рассчитанное на шесть человек, шло с перегрузом.
