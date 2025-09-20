https://ria.ru/20250920/tatarstan-2043200593.html
В Татарстане нашли тело мужчины, утонувшего при затоплении катера
В Татарстане нашли тело мужчины, утонувшего при затоплении катера - РИА Новости, 20.09.2025
В Татарстане нашли тело мужчины, утонувшего при затоплении катера
Тело мужчины, утонувшего 12 сентября при затоплении катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района, обнаружили спасатели, сообщает главное управление МЧС... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T16:28:00+03:00
2025-09-20T16:28:00+03:00
2025-09-20T16:28:00+03:00
происшествия
зеленодольский район
россия
октябрьский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042044867_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_c6d3f94ac802056126752e906847c337.jpg
КАЗАНЬ, 20 сен – РИА Новости. Тело мужчины, утонувшего 12 сентября при затоплении катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района, обнаружили спасатели, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. По информации Центрального МСУТ СК России, днем 12 сентября в акватории реки Волга в Зеленодольском районе Татарстана опрокинулся катер, на борту которого находилось не менее шести человек. ГУМЧС России по Татарстану уточнило, что на борту катера находились семь человек, троим из которых удалось спастись. Тела двух погибших были обнаружены на поверхности воды сразу, 15 сентября спасатели нашли затонувший катер и тело одного из погибших на нем. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц. "На реке Волга у фарватера в районе острова Зеленый найдено тело мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района. Спасательного жилета на мужчине не было", - говорится в сообщении. Ранее региональное ГУМЧС отмечало, что люди на затонувшем катере были без спасательных жилетов, также были нарушены нормы пассажировместимости - маломерное судно, рассчитанное на шесть человек, шло с перегрузом.
https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html
зеленодольский район
россия
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042044867_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f1eb48b088c1d806133a8c50466c619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленодольский район, россия, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Зеленодольский район, Россия, Октябрьский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане нашли тело мужчины, утонувшего при затоплении катера
В Татарстане нашли тело последнего из утонувших при крушении катера