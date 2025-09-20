https://ria.ru/20250920/tatarstan-2043200593.html

В Татарстане нашли тело мужчины, утонувшего при затоплении катера

В Татарстане нашли тело мужчины, утонувшего при затоплении катера - РИА Новости, 20.09.2025

В Татарстане нашли тело мужчины, утонувшего при затоплении катера

Тело мужчины, утонувшего 12 сентября при затоплении катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района, обнаружили спасатели, сообщает главное управление МЧС... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T16:28:00+03:00

2025-09-20T16:28:00+03:00

2025-09-20T16:28:00+03:00

происшествия

зеленодольский район

россия

октябрьский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042044867_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_c6d3f94ac802056126752e906847c337.jpg

КАЗАНЬ, 20 сен – РИА Новости. Тело мужчины, утонувшего 12 сентября при затоплении катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района, обнаружили спасатели, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. По информации Центрального МСУТ СК России, днем 12 сентября в акватории реки Волга в Зеленодольском районе Татарстана опрокинулся катер, на борту которого находилось не менее шести человек. ГУМЧС России по Татарстану уточнило, что на борту катера находились семь человек, троим из которых удалось спастись. Тела двух погибших были обнаружены на поверхности воды сразу, 15 сентября спасатели нашли затонувший катер и тело одного из погибших на нем. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц. "На реке Волга у фарватера в районе острова Зеленый найдено тело мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района. Спасательного жилета на мужчине не было", - говорится в сообщении. Ранее региональное ГУМЧС отмечало, что люди на затонувшем катере были без спасательных жилетов, также были нарушены нормы пассажировместимости - маломерное судно, рассчитанное на шесть человек, шло с перегрузом.

https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html

зеленодольский район

россия

октябрьский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, зеленодольский район, россия, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)