Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 20.09.2025
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Украинские войска потеряли за сутки до 40 военнослужащих, две станции РЭБ в зоне действия группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 40 военнослужащих, две станции РЭБ в зоне действия группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны, горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Тягинка Херсонской области."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
