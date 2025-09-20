https://ria.ru/20250920/svo-2043155830.html

ВСУ за сутки потеряли более 245 военных в зоне действий "Южной" группировки

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 245 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Переездное, Платоновка, Плещеевка, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

2025

