https://ria.ru/20250920/svo-2043155830.html
ВСУ за сутки потеряли более 245 военных в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли более 245 военных в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 20.09.2025
ВСУ за сутки потеряли более 245 военных в зоне действий "Южной" группировки
Подразделения российской группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 245 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T12:12:00+03:00
2025-09-20T12:12:00+03:00
2025-09-20T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85ffc058ad9d6afd37d2ce28132dee5c.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 245 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Переездное, Платоновка, Плещеевка, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250920/vs-2043155293.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9e35a091d9a10932b239bc06d43624e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли более 245 военных в зоне действий "Южной" группировки
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 245 военных в зоне действий группировки "Юг"