ВСУ за сутки потеряли более 245 военных в зоне действий "Южной" группировки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 20.09.2025
ВСУ за сутки потеряли более 245 военных в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли более 245 военных в зоне действий "Южной" группировки
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 245 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Переездное, Платоновка, Плещеевка, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 245 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Переездное, Платоновка, Плещеевка, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
ВС России освободили Березовое в Днепропетровской области
ВС России освободили Березовое в Днепропетровской области
Вчера, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
