Подразделения "Запад" улучшили тактическое положение

Подразделения "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 20.09.2025

Подразделения "Запад" улучшили тактическое положение

Группировка "Запад" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 240 боевиков ВСУ и четыре бронемашины, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группировка "Запад" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 240 боевиков ВСУ и четыре бронемашины, сообщило Минобороны РФ в субботу."Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США и 16 пикапов. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Новониколаевка, Новоплатоновка, Сеньково, Харьковской области, Дерилово, Шандриголово и Ямполь Донецкой Народной Республики.

