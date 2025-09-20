ВС России ликвидировали командира взвода РЭБ ВСУ на Сумском направлении
ВС РФ поразили станцию РЭБ и ликвидировали командира взвода в Сумской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские военные ликвидировали командира взвода радиоэлектронной борьбы в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Поражен пункт управления РЭБ ВСУ в районе населенного пункта Осоевка Сумской области. Уничтожено несколько станций различного типа и другой военной техники, ликвидирован командир взвода РЭБ", — сказал собеседник агентства.
ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ в районе Садков
19 сентября, 06:43
Накануне российские силовики заявили, что ВСУ при попытке атаковать на этом направлении потеряли до взвода убитыми и две бронированные машины.
Зона безопасности в Сумской области
В конце августа глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что создание зоны безопасности в Сумской области идет успешно. Под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.
Как подчеркивал Владимир Путин, Украина, напав на Курскую область, сама создала себе проблемы и увеличила линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от восьми до 12 километров. У России, отметил президент, нет задачи взять Сумы, но такую возможность нельзя исключать, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18