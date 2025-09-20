https://ria.ru/20250920/svo-2043125334.html

ВС России ликвидировали командира взвода РЭБ ВСУ на Сумском направлении

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские военные ликвидировали командира взвода радиоэлектронной борьбы в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Поражен пункт управления РЭБ ВСУ в районе населенного пункта Осоевка Сумской области. Уничтожено несколько станций различного типа и другой военной техники, ликвидирован командир взвода РЭБ", — сказал собеседник агентства.Накануне российские силовики заявили, что ВСУ при попытке атаковать на этом направлении потеряли до взвода убитыми и две бронированные машины.Зона безопасности в Сумской областиВ конце августа глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что создание зоны безопасности в Сумской области идет успешно. Под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.Как подчеркивал Владимир Путин, Украина, напав на Курскую область, сама создала себе проблемы и увеличила линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от восьми до 12 километров. У России, отметил президент, нет задачи взять Сумы, но такую возможность нельзя исключать, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.

