Трамп заявил о новом ударе по судну, якобы перевозившему наркотики

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты нанесли новый удар по судну, которое якобы было связано с террористической организацией, занимающейся торговлей наркотиками, заявил президент США Дональд Трамп."По моему приказу секретарь войны отдал распоряжение о нанесении смертоносного кинетического удара по судну, аффилированному с признанной террористической организацией, осуществлявшей перевозку наркотиков в зоне ответственности Южного командования", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Американский лидер сослался на разведанные, согласно которым судно якобы перевозило наркотики и следовало по известному маршруту, используемому наркоторговцами.В результате удара, по словам Трампа, ликвидированы три "наркотеррориста", ни один американский военный не пострадал.Это уже третий подобный удар со стороны США. О предыдущем глава Белого дома объявил 15 сентября.Обострение отношений США и Венесуэлы

