Трамп заявил о новом ударе по судну, якобы перевозившему наркотики
02:37 20.09.2025 (обновлено: 04:17 20.09.2025)
Трамп заявил о новом ударе по судну, якобы перевозившему наркотики
Соединенные Штаты нанесли новый удар по судну, которое якобы было связано с террористической организацией, занимающейся торговлей наркотиками, заявил президент... РИА Новости, 20.09.2025
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты нанесли новый удар по судну, которое якобы было связано с террористической организацией, занимающейся торговлей наркотиками, заявил президент США Дональд Трамп."По моему приказу секретарь войны отдал распоряжение о нанесении смертоносного кинетического удара по судну, аффилированному с признанной террористической организацией, осуществлявшей перевозку наркотиков в зоне ответственности Южного командования", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Американский лидер сослался на разведанные, согласно которым судно якобы перевозило наркотики и следовало по известному маршруту, используемому наркоторговцами.В результате удара, по словам Трампа, ликвидированы три "наркотеррориста", ни один американский военный не пострадал.Это уже третий подобный удар со стороны США. О предыдущем глава Белого дома объявил 15 сентября.Обострение отношений США и Венесуэлы
2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером
Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером. Архивное фото
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Обострение отношений США и Венесуэлы

  • В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
  • Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.
  • Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны
5 августа, 19:17
  • Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела страны.
  • Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
  • Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
  • Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
  • На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.
В США представили проект резолюции об ограничении использования ВС
Вчера, 23:51
В США представили проект резолюции об ограничении использования ВС
Вчера, 23:51
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
