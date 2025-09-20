Трамп заявил о новом ударе по судну, якобы перевозившему наркотики
Трамп заявил о новом ударе по судну, якобы связанному с наркоторговлей
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты нанесли новый удар по судну, которое якобы было связано с террористической организацией, занимающейся торговлей наркотиками, заявил президент США Дональд Трамп.
"По моему приказу секретарь войны отдал распоряжение о нанесении смертоносного кинетического удара по судну, аффилированному с признанной террористической организацией, осуществлявшей перевозку наркотиков в зоне ответственности Южного командования", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер сослался на разведанные, согласно которым судно якобы перевозило наркотики и следовало по известному маршруту, используемому наркоторговцами.
В результате удара, по словам Трампа, ликвидированы три "наркотеррориста", ни один американский военный не пострадал.
Это уже третий подобный удар со стороны США. О предыдущем глава Белого дома объявил 15 сентября.
Обострение отношений США и Венесуэлы
- В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
- Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.
- Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
- Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела страны.
- Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
- Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
- Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
- На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.