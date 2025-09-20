https://ria.ru/20250920/sud-2043122917.html

Суд отказался выделить Рынске отдельную комнату в квартире Малашенко

жилье

игорь малашенко

россия

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московский суд отказался выделить журналистке Божене Рынске и ее дочери отдельную комнату в квартире, доли в которой после смерти ее супруга российского медиаменеджера Игоря Малашенко, получили все его наследники, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в иске, половина квартиры принадлежит его бывшей жене Елене Малашенко, троим ее детям, Рынске и ее дочери — по 1/10 доли. Но истец не может пользоваться квартирой, так как в 2020 году там сменили замки. Таким образом, они "не могут использовать указанную квартиру по назначению, проживать в ней, в том числе, хранить свои личные вещи, а ответчиками компенсация в связи с невозможностью использования спорной квартиры не выплачивается". В иске Рынска просила определить порядок пользования квартирой, предоставив ей и малолетней дочери во владение и пользование отдельную изолированную жилую комнату в 11,8 "квадрата", а ответчикам во владение и пользование передать другую изолированную жилую комнату размером 19,6 "квадрата". Остальные помещения передать в общее владение и пользование истцам и ответчикам. "В части требований об определении долей, порядка пользования жилым помещением, обязании производить начисления — отказать", — сказано в документах. Квартира досталась сторонам в наследство после смерти Малашенко.

жилье, игорь малашенко, россия