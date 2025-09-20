Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался выделить Рынске отдельную комнату в квартире Малашенко - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 20.09.2025 (обновлено: 06:02 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/sud-2043122917.html
Суд отказался выделить Рынске отдельную комнату в квартире Малашенко
Суд отказался выделить Рынске отдельную комнату в квартире Малашенко - РИА Новости, 20.09.2025
Суд отказался выделить Рынске отдельную комнату в квартире Малашенко
Московский суд отказался выделить журналистке Божене Рынске и ее дочери отдельную комнату в квартире, доли в которой после смерти ее супруга российского... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T05:33:00+03:00
2025-09-20T06:02:00+03:00
жилье
игорь малашенко
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/87371/43/873714379_0:0:1031:580_1920x0_80_0_0_363867a729bb4f356a5d4bbf774408c3.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московский суд отказался выделить журналистке Божене Рынске и ее дочери отдельную комнату в квартире, доли в которой после смерти ее супруга российского медиаменеджера Игоря Малашенко, получили все его наследники, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в иске, половина квартиры принадлежит его бывшей жене Елене Малашенко, троим ее детям, Рынске и ее дочери — по 1/10 доли. Но истец не может пользоваться квартирой, так как в 2020 году там сменили замки. Таким образом, они "не могут использовать указанную квартиру по назначению, проживать в ней, в том числе, хранить свои личные вещи, а ответчиками компенсация в связи с невозможностью использования спорной квартиры не выплачивается". В иске Рынска просила определить порядок пользования квартирой, предоставив ей и малолетней дочери во владение и пользование отдельную изолированную жилую комнату в 11,8 "квадрата", а ответчикам во владение и пользование передать другую изолированную жилую комнату размером 19,6 "квадрата". Остальные помещения передать в общее владение и пользование истцам и ответчикам. "В части требований об определении долей, порядка пользования жилым помещением, обязании производить начисления — отказать", — сказано в документах. Квартира досталась сторонам в наследство после смерти Малашенко.
https://ria.ru/20190318/1551894184.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/87371/43/873714379_0:0:1031:774_1920x0_80_0_0_6610f71b2a76a6df13b43f0ac512b3e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, игорь малашенко, россия
Жилье, Игорь Малашенко, Россия
Суд отказался выделить Рынске отдельную комнату в квартире Малашенко

Суд отказался выделить Рынске и ее дочери отдельную комнату в квартире Малашенко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБожена Рынска
Божена Рынска - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Божена Рынска . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московский суд отказался выделить журналистке Божене Рынске и ее дочери отдельную комнату в квартире, доли в которой после смерти ее супруга российского медиаменеджера Игоря Малашенко, получили все его наследники, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как указано в иске, половина квартиры принадлежит его бывшей жене Елене Малашенко, троим ее детям, Рынске и ее дочери — по 1/10 доли. Но истец не может пользоваться квартирой, так как в 2020 году там сменили замки. Таким образом, они "не могут использовать указанную квартиру по назначению, проживать в ней, в том числе, хранить свои личные вещи, а ответчиками компенсация в связи с невозможностью использования спорной квартиры не выплачивается".
В иске Рынска просила определить порядок пользования квартирой, предоставив ей и малолетней дочери во владение и пользование отдельную изолированную жилую комнату в 11,8 "квадрата", а ответчикам во владение и пользование передать другую изолированную жилую комнату размером 19,6 "квадрата". Остальные помещения передать в общее владение и пользование истцам и ответчикам.
"В части требований об определении долей, порядка пользования жилым помещением, обязании производить начисления — отказать", — сказано в документах.
Квартира досталась сторонам в наследство после смерти Малашенко.
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска на Троекуровском кладбище Москвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2019
Божена Рынска рассказала о депрессии Малашенко
18 марта 2019, 14:25
 
ЖильеИгорь МалашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала