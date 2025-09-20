https://ria.ru/20250920/ssha-2043254637.html

США остаются полноправным участником "Интервидения"

США остаются полноправным участником "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025

США остаются полноправным участником "Интервидения"

США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе жюри конкурса в лице Джо Линн Тернера, несмотря на то, что певица VASSY не... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T21:25:00+03:00

2025-09-20T21:25:00+03:00

2025-09-20T23:49:00+03:00

сша

алексей воробьев

deep purple

в мире

интервидение – 2025

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043249083_0:33:2880:1653_1920x0_80_0_0_35f80249f3a17bc1ac8ec86e863c121a.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе жюри конкурса в лице Джо Линн Тернера, несмотря на то, что певица VASSY не представит страну на конкурсе, заявили в субботу организаторы, официальное обращение зачитал ведущий церемонии Алексей Воробьев.Ранее в том же обращении сообщалось, что по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY, которая является гражданкой США и Австралии, не сможет выступить в финальном шоу конкурса. Правительство Австралии направило в её адрес официальную ноту."Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчёркивая, что США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple", - заявил ведущий во время церемонии.

https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043254743.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, алексей воробьев, deep purple, в мире, интервидение – 2025