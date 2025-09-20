https://ria.ru/20250920/ssha-2043254637.html
США остаются полноправным участником "Интервидения"
США остаются полноправным участником "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
США остаются полноправным участником "Интервидения"
США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе жюри конкурса в лице Джо Линн Тернера, несмотря на то, что певица VASSY не... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T21:25:00+03:00
2025-09-20T21:25:00+03:00
2025-09-20T23:49:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе жюри конкурса в лице Джо Линн Тернера, несмотря на то, что певица VASSY не представит страну на конкурсе, заявили в субботу организаторы, официальное обращение зачитал ведущий церемонии Алексей Воробьев.Ранее в том же обращении сообщалось, что по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY, которая является гражданкой США и Австралии, не сможет выступить в финальном шоу конкурса. Правительство Австралии направило в её адрес официальную ноту."Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчёркивая, что США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple", - заявил ведущий во время церемонии.
США остаются полноправным участником "Интервидения"
США остаются полноправным участником "Интервидения" и будут представлены в жюри