США остаются полноправным участником "Интервидения"

21:25 20.09.2025 (обновлено: 23:49 20.09.2025)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе жюри конкурса в лице Джо Линн Тернера, несмотря на то, что певица VASSY не представит страну на конкурсе, заявили в субботу организаторы, официальное обращение зачитал ведущий церемонии Алексей Воробьев.Ранее в том же обращении сообщалось, что по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY, которая является гражданкой США и Австралии, не сможет выступить в финальном шоу конкурса. Правительство Австралии направило в её адрес официальную ноту."Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчёркивая, что США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple", - заявил ведущий во время церемонии.
сша, алексей воробьев, deep purple, в мире, интервидение – 2025
США, Алексей Воробьев, Deep Purple, В мире, Интервидение – 2025, Шоубиз
Певец Джо Линн Тёрнер на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
Певец Джо Линн Тёрнер на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе жюри конкурса в лице Джо Линн Тернера, несмотря на то, что певица VASSY не представит страну на конкурсе, заявили в субботу организаторы, официальное обращение зачитал ведущий церемонии Алексей Воробьев.
Ранее в том же обращении сообщалось, что по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY, которая является гражданкой США и Австралии, не сможет выступить в финальном шоу конкурса. Правительство Австралии направило в её адрес официальную ноту.
"Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчёркивая, что США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple", - заявил ведущий во время церемонии.
Шоубиз США Алексей Воробьев Deep Purple В мире Интервидение – 2025
 
 
