Рейтинг@Mail.ru
Певица Vassy из США не примет участие в финале "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:23 20.09.2025 (обновлено: 22:17 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/ssha-2043254040.html
Певица Vassy из США не примет участие в финале "Интервидения"
Певица Vassy из США не примет участие в финале "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Певица Vassy из США не примет участие в финале "Интервидения"
Представительница США Vassy не сможет выступить на музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщил ведущий финала Алексей Воробьев. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T21:23:00+03:00
2025-09-20T22:17:00+03:00
в мире
сша
россия
австралия
shaman (ярослав дронов)
интервидение – 2025
шоубиз
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042505722_0:64:1080:672_1920x0_80_0_0_e53b32d4129cfa818f840b67e2865e53.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Представительница США Vassy не сможет выступить на музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщил ведущий финала Алексей Воробьев."Вынуждены сообщить, что по независящим от организаторов конкурса и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy не сможет выйти на сцену в рамках сегодняшней конкурсной программы", — сказал он со сцены.Он пожелал артистке сил, вдохновения и скорейшей возможности вновь радовать публику своим талантом."Грустно, когда политика пытается вмешиваться в мир, который принадлежит искусству, музыке и человеческим чувствам", — отметил он.Финальное шоу конкурса стартовало на Live Арене в Москве в 20:30. Владимир Путин в видеообращении пожелал участникам и гостям успехов и чувства поддержки зрителей. Он подчеркнул, что культура и музыка не имеют границ, а "Интервидение" многие годы объединяло таланты со всего мира и служило развитию диалога.Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре". В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар. Представитель России, заслуженный артист Shaman вышел на сцену под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев. Завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри.Указ о проведении конкурса Путин подписал в начале февраля. Финал проходит сегодня на Live Арене в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.
https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043254743.html
сша
россия
австралия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Начало международного музыкального конкурса "Интервидение"
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости. Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".
2025-09-20T21:23
true
PT1M14S
Обращение Путина к участникам "Интервидения"
Обращение Путина к участникам "Интервидения"
2025-09-20T21:23
true
PT2M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042505722_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_452f802deaeaba5fd02a1031eb699e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, австралия, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025, москва, музыка
В мире, США, Россия, Австралия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Интервидение – 2025, Шоубиз, Москва, Музыка
Певица Vassy из США не примет участие в финале "Интервидения"

Певица Vassy из США не сможет принять участие в финале Интервидения

© Фото : Официальный Telegram-канал Международного музыкального конкурса "Интервидение’25"Певица Vassy
Певица Vassy - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : Официальный Telegram-канал Международного музыкального конкурса "Интервидение’25"
Певица Vassy
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Представительница США Vassy не сможет выступить на музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщил ведущий финала Алексей Воробьев.
"Вынуждены сообщить, что по независящим от организаторов конкурса и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy не сможет выйти на сцену в рамках сегодняшней конкурсной программы", — сказал он со сцены.
Он пожелал артистке сил, вдохновения и скорейшей возможности вновь радовать публику своим талантом.
«
"Грустно, когда политика пытается вмешиваться в мир, который принадлежит искусству, музыке и человеческим чувствам", — отметил он.
Финальное шоу конкурса стартовало на Live Арене в Москве в 20:30. Владимир Путин в видеообращении пожелал участникам и гостям успехов и чувства поддержки зрителей. Он подчеркнул, что культура и музыка не имеют границ, а "Интервидение" многие годы объединяло таланты со всего мира и служило развитию диалога.
Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре". В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар. Представитель России, заслуженный артист Shaman вышел на сцену под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев. Завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри.
Указ о проведении конкурса Путин подписал в начале февраля. Финал проходит сегодня на Live Арене в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в "Интервидении"
Вчера, 21:26
 
ШоубизВ миреСШАРоссияАвстралияSHAMAN (Ярослав Дронов)Интервидение – 2025МоскваМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала