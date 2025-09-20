https://ria.ru/20250920/ssha-2043254040.html
Певица Vassy из США не примет участие в финале "Интервидения"
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Представительница США Vassy не сможет выступить на музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщил ведущий финала Алексей Воробьев."Вынуждены сообщить, что по независящим от организаторов конкурса и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy не сможет выйти на сцену в рамках сегодняшней конкурсной программы", — сказал он со сцены.Он пожелал артистке сил, вдохновения и скорейшей возможности вновь радовать публику своим талантом."Грустно, когда политика пытается вмешиваться в мир, который принадлежит искусству, музыке и человеческим чувствам", — отметил он.Финальное шоу конкурса стартовало на Live Арене в Москве в 20:30. Владимир Путин в видеообращении пожелал участникам и гостям успехов и чувства поддержки зрителей. Он подчеркнул, что культура и музыка не имеют границ, а "Интервидение" многие годы объединяло таланты со всего мира и служило развитию диалога.Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре". В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар. Представитель России, заслуженный артист Shaman вышел на сцену под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев. Завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри.Указ о проведении конкурса Путин подписал в начале февраля. Финал проходит сегодня на Live Арене в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.
