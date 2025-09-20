https://ria.ru/20250920/ssha-2043191956.html

Reuters: США летом сообщили Европе о планах сократить помощь Прибалтике

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США сообщили в августе европейским дипломатам о планах сократить помощь в области безопасности Латвии, Литве и Эстонии, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник."В конце августа чиновники Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и направили им жесткое послание: США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии - членам НАТО, граничащим с Россией", - говорится в материале.По словам собеседника агентства, чиновник Пентагона Дэвид Бейкер заявил им, что Европе необходимо меньше зависеть от США. Как отмечает агентство, при президенте США Дональде Трампе американские военные переключат внимание на другие приоритеты, в частности, оборону страны.

