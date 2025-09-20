"На Запад от Днепра": в США дали Зеленскому совет
Дэвис: Зеленскому стоит прислушаться к Келлогу и отказаться от территорий
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 cен — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прислушаться к словам спецпосланника президента США Кита Келлога о признании факта потери части территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
По словам эксперта, украинцы должны понять, что чем дольше глава киевского режима упорствует в непризнании очевидного, тем больше потерь понесут ВСУ.
"А пока они продолжают терять войска и территорию", — подытожил Дэвис.
Вчера спецпосланник президента США Кит Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей части территорий, выразив при этом мнение, что ситуация может измениться.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в конце сентября 2022 года. В МИД подчеркивали, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин в начале этого месяца заявил, что Москва никогда не ставила вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву в обмен на территории.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение российского лидера приехать в Москву для переговоров.
