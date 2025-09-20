https://ria.ru/20250920/ssha-2043121757.html

"На Запад от Днепра": в США дали Зеленскому совет

"На Запад от Днепра": в США дали Зеленскому совет - РИА Новости, 20.09.2025

"На Запад от Днепра": в США дали Зеленскому совет

Владимир Зеленский должен прислушаться к словам спецпосланника президента США Кита Келлога о признании факта потери части территорий, заявил подполковник армии... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T05:18:00+03:00

2025-09-20T05:18:00+03:00

2025-09-20T05:18:00+03:00

в мире

сша

россия

москва

владимир зеленский

дэниел дэвис

кит келлог

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg

МОСКВА, 20 cен — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прислушаться к словам спецпосланника президента США Кита Келлога о признании факта потери части территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."У них (Украинцев. — Прим. Ред.) есть все доказательства, что они проигрывают. Он (Зеленский. — Прим. Ред.) должен признать это, иначе Россия будет идти и дальше на запад от реки Днепр", — заявил Дэвис.По словам эксперта, украинцы должны понять, что чем дольше глава киевского режима упорствует в непризнании очевидного, тем больше потерь понесут ВСУ."А пока они продолжают терять войска и территорию", — подытожил Дэвис.Вчера спецпосланник президента США Кит Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей части территорий, выразив при этом мнение, что ситуация может измениться.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в конце сентября 2022 года. В МИД подчеркивали, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин в начале этого месяца заявил, что Москва никогда не ставила вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву в обмен на территории.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение российского лидера приехать в Москву для переговоров.

https://ria.ru/20250919/zelenskiy-2043091383.html

https://ria.ru/20250918/izobrazhenie-2042815415.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, москва, владимир зеленский, дэниел дэвис, кит келлог, вооруженные силы украины