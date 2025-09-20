Рейтинг@Mail.ru
Полиция проверяет дом главы минздрава США, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2025
03:48 20.09.2025 (обновлено: 03:53 20.09.2025)
Полиция проверяет дом главы минздрава США, пишут СМИ
в мире
сша
министерство здравоохранения сша
роберт ф. кеннеди-младший
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Полиция отреагировала на угрозу взрыва в резиденции министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего в вашингтонском районе Джорджтаун, передает телеканал Newsmax.По информации телеканала, на месте работают кинологические подразделения полиции, дом Кеннеди и территория вокруг него обыскиваются и проверяются.Newsmax сообщает, ссылаясь на официальных лиц, что на данный момент никаких взрывных устройств не обнаружено, однако расследование продолжается.
сша
2025
в мире, сша, министерство здравоохранения сша, роберт ф. кеннеди-младший
В мире, США, Министерство здравоохранения США, Роберт Ф. Кеннеди-младший
© AP Photo / Matt RourkeРоберт Кеннеди
© AP Photo / Matt Rourke
Роберт Кеннеди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Полиция отреагировала на угрозу взрыва в резиденции министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего в вашингтонском районе Джорджтаун, передает телеканал Newsmax.
По информации телеканала, на месте работают кинологические подразделения полиции, дом Кеннеди и территория вокруг него обыскиваются и проверяются.
Newsmax сообщает, ссылаясь на официальных лиц, что на данный момент никаких взрывных устройств не обнаружено, однако расследование продолжается.
