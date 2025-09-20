https://ria.ru/20250920/ssha-2043117520.html
Полиция проверяет дом главы минздрава США, пишут СМИ
Полиция проверяет дом главы минздрава США, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2025
Полиция проверяет дом главы минздрава США, пишут СМИ
Полиция отреагировала на угрозу взрыва в резиденции министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего в вашингтонском районе Джорджтаун
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Полиция отреагировала на угрозу взрыва в резиденции министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего в вашингтонском районе Джорджтаун, передает телеканал Newsmax.По информации телеканала, на месте работают кинологические подразделения полиции, дом Кеннеди и территория вокруг него обыскиваются и проверяются.Newsmax сообщает, ссылаясь на официальных лиц, что на данный момент никаких взрывных устройств не обнаружено, однако расследование продолжается.
Полиция проверяет дом главы минздрава США, пишут СМИ
