https://ria.ru/20250920/ssha-2043115082.html

США хотят обсудить с Индией закупки нефти у России, пишет Bloomberg

США хотят обсудить с Индией закупки нефти у России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.09.2025

США хотят обсудить с Индией закупки нефти у России, пишет Bloomberg

США хотят поставить на повестку переговоров с Индией по пошлинам на импорт индийских товаров вопрос закупок Нью-Дели нефти у России, передает агентство Блумберг РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T02:49:00+03:00

2025-09-20T02:49:00+03:00

2025-09-20T02:49:00+03:00

экономика

индия

сша

нью-дели

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США хотят поставить на повестку переговоров с Индией по пошлинам на импорт индийских товаров вопрос закупок Нью-Дели нефти у России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "США стремятся включить в переговоры по торговой сделке закупки Индией нефти у России... несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы наращивают такой импорт, чтобы удовлетворить растущий спрос", - сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники. Как отметили агентству источники, команда из США под руководством помощника торгового представителя США в Южной и Центральной Азии Брендана Линча, подняла этот вопрос на встрече с представителями Индии во вторник. Источники добавили агентству, что в ходе переговоров во вторник Индия настаивала на отмене дополнительной 25-процентной пошлины на закупки российских энергоносителей. В пятницу официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что прошедший в начале этой недели в Дели очередной раунд переговоров по торговому соглашению Индии и США был позитивным и перспективным. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения, первую часть которого планируется подписать осенью этого года.

https://ria.ru/20250919/indiya-2042981658.html

https://ria.ru/20250918/lavrov-2042739477.html

https://ria.ru/20250912/ft-2041332224.html

индия

сша

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, индия, сша, нью-дели, дональд трамп, в мире