Российские дроноводы уничтожили американский бронетранспортер ВСУ - РИА Новости, 20.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 20.09.2025
Российские дроноводы уничтожили американский бронетранспортер ВСУ
Российские дроноводы уничтожили американский бронетранспортер ВСУ
Американский бронетранспортер М113 украинских националистов был уничтожен прямым попаданием российского беспилотника в Сумской области между населенными... РИА Новости, 20.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский бронетранспортер М113 украинских националистов был уничтожен прямым попаданием российского беспилотника в Сумской области между населенными пунктами Битица и Вакаловщина, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательно-боевого полета в режиме "свободной охоты" оператор FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на грунтовой дороге между населенными пунктами Битица и Вакаловщина в Сумской области обнаружил двигающийся американский бронетранспортер М113 украинских националистов. В результате прямого попадания ударного БПЛА бронемашина ВСУ была поражена", - говорится в сообщении.
сумская область
в мире, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские дроноводы уничтожили американский бронетранспортер ВСУ

Дроноводы ВС РФ уничтожили американский бронетранспортер ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкОператор FPV-дронов
© РИА Новости / Сергей Мирный
Оператор FPV-дронов. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский бронетранспортер М113 украинских националистов был уничтожен прямым попаданием российского беспилотника в Сумской области между населенными пунктами Битица и Вакаловщина, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе разведывательно-боевого полета в режиме "свободной охоты" оператор FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на грунтовой дороге между населенными пунктами Битица и Вакаловщина в Сумской области обнаружил двигающийся американский бронетранспортер М113 украинских националистов. В результате прямого попадания ударного БПЛА бронемашина ВСУ была поражена", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
