Российские дроноводы уничтожили американский бронетранспортер ВСУ

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский бронетранспортер М113 украинских националистов был уничтожен прямым попаданием российского беспилотника в Сумской области между населенными пунктами Битица и Вакаловщина, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательно-боевого полета в режиме "свободной охоты" оператор FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на грунтовой дороге между населенными пунктами Битица и Вакаловщина в Сумской области обнаружил двигающийся американский бронетранспортер М113 украинских националистов. В результате прямого попадания ударного БПЛА бронемашина ВСУ была поражена", - говорится в сообщении.

