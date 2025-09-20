https://ria.ru/20250920/spetsoperatsiya-2043198601.html
Российские дроноводы уничтожили американский бронетранспортер ВСУ
Российские дроноводы уничтожили американский бронетранспортер ВСУ
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский бронетранспортер М113 украинских националистов был уничтожен прямым попаданием российского беспилотника в Сумской области между населенными пунктами Битица и Вакаловщина, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательно-боевого полета в режиме "свободной охоты" оператор FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на грунтовой дороге между населенными пунктами Битица и Вакаловщина в Сумской области обнаружил двигающийся американский бронетранспортер М113 украинских националистов. В результате прямого попадания ударного БПЛА бронемашина ВСУ была поражена", - говорится в сообщении.
