https://ria.ru/20250920/sneg-2043118473.html
Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег
Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег - РИА Новости, 20.09.2025
Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег
Около 10% территории России уже покрыто снегом, он выпал на севере Сибири и северо-западе Якутии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T04:06:00+03:00
2025-09-20T04:06:00+03:00
2025-09-20T04:06:00+03:00
россия
таймыр
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154774/17/1547741752_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_ca7000bf0a035dfcacdc54c0fcefd527.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 10% территории России уже покрыто снегом, он выпал на севере Сибири и северо-западе Якутии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Около 10% территории России уже покрыто снегом… Снежный покров уже лежит на самом севере Сибирского федерального округа, в частности, на Таймыре, и я бы сказал, что это уже не временный снежный покров, а устойчивый. Его высота от 4 до 10 сантиметров", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, снег уже лежит на северо-западе Якутии. "Он пролежит до конца сентября, а это уже тот период, когда там начинаются уверенные отрицательные температуры", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20250916/pogoda-2042128751.html
россия
таймыр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154774/17/1547741752_0:0:1304:977_1920x0_80_0_0_f9990ea73ad1de31da6dcb4093a75b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таймыр, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Таймыр, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег
Вильфанд: около 10% территории России уже покрыто снегом