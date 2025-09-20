https://ria.ru/20250920/sneg-2043118473.html

Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег

Около 10% территории России уже покрыто снегом, он выпал на севере Сибири и северо-западе Якутии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 10% территории России уже покрыто снегом, он выпал на севере Сибири и северо-западе Якутии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Около 10% территории России уже покрыто снегом… Снежный покров уже лежит на самом севере Сибирского федерального округа, в частности, на Таймыре, и я бы сказал, что это уже не временный снежный покров, а устойчивый. Его высота от 4 до 10 сантиметров", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, снег уже лежит на северо-западе Якутии. "Он пролежит до конца сентября, а это уже тот период, когда там начинаются уверенные отрицательные температуры", - добавил синоптик.

