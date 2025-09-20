https://ria.ru/20250920/slyusar-2043123430.html

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области - РИА Новости, 20.09.2025

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области

Силы ПВО отразили ночью атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области, на территории одного сельхозпредприятия разрушена часть стены склада, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.09.2025

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

чертковский район

юрий слюсарь

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО отразили ночью атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области, на территории одного сельхозпредприятия разрушена часть стены склада, сообщил губернатор Юрий Слюсарь."В Ростовской области силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что, предварительно, последствия на земле зафиксированы только в Чертковском районе. "На окраине села Осиково загорелась сухая трава, огонь оперативно потушили. На территории сельхозпредприятия разрушена часть стены складского помещения. Выбиты окна в двух частных домах. Нарушено электроснабжение", - подчеркнул он."Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения - восстанавливаться, никто из людей не пострадал", - добавил губернатор.

ростовская область

чертковский район

2025

