https://ria.ru/20250920/slyusar-2043123430.html
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области - РИА Новости, 20.09.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области
Силы ПВО отразили ночью атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области, на территории одного сельхозпредприятия разрушена часть стены склада, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T05:44:00+03:00
2025-09-20T05:44:00+03:00
2025-09-20T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
чертковский район
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2978d943424a2fb8adb21e5b899ea931.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО отразили ночью атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области, на территории одного сельхозпредприятия разрушена часть стены склада, сообщил губернатор Юрий Слюсарь."В Ростовской области силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что, предварительно, последствия на земле зафиксированы только в Чертковском районе. "На окраине села Осиково загорелась сухая трава, огонь оперативно потушили. На территории сельхозпредприятия разрушена часть стены складского помещения. Выбиты окна в двух частных домах. Нарушено электроснабжение", - подчеркнул он."Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения - восстанавливаться, никто из людей не пострадал", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250920/ugroza-2043114898.html
ростовская область
чертковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_777883c4042d450ea1737711a1c04574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, чертковский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия, Чертковский район, Юрий Слюсарь
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области
Слюсарь: ПВО ночью отразила атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области