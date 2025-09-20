Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области - РИА Новости, 20.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 20.09.2025 (обновлено: 05:47 20.09.2025)
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в нескольких районах Ростовской области
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО отразили ночью атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области, на территории одного сельхозпредприятия разрушена часть стены склада, сообщил губернатор Юрий Слюсарь."В Ростовской области силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что, предварительно, последствия на земле зафиксированы только в Чертковском районе. "На окраине села Осиково загорелась сухая трава, огонь оперативно потушили. На территории сельхозпредприятия разрушена часть стены складского помещения. Выбиты окна в двух частных домах. Нарушено электроснабжение", - подчеркнул он."Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения - восстанавливаться, никто из людей не пострадал", - добавил губернатор.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС. Архивное фото
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА
